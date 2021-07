Zo reageren organisatoren op gecancelde festivals: ‘Heartbroken’

Festivalorganisatoren in Nederland moeten wederom een bittere pil slikken. Zojuist is bekend geworden dat de gedroomde festivalzomer opnieuw niet doorgaat dit jaar vanwege de oplopende coronabesmettingen rondom de Deltavariant. Over eendaagse festivals is het besluit nog niet genomen.

Het verdriet is groot, zo ook bij Lowlands Festival. Op hun Facebookpagina laat de organisatie van het festival weten dat ze net zo teleurgesteld zijn als de mensen die een kaartje hebben gekocht.

Meerdaagse festivals gaan niet door

„Twee jaar op rij geen Lowlands is onvoorstelbaar, ook voor de artiesten, toeleveranciers, sponsors, cateraars, hun personeel en honderden zzp-ers. We willen iedereen bedanken die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt aan het voorbereiden van het festival. Zonder jullie creativiteit, tomeloze inzet en enthousiasme zou Lowlands niet kunnen bestaan.”

Daarbij meldt het driedaagse festival dat ze de overheid danken vanwege hun constructieve houding en het mogelijk maken van een garantiefonds. Maar ook het publiek zijn zij dankbaar voor hun optimistische houding.





„Jullie verlangen naar Lowlands hield en houdt ons op de been. We weten dat jullie zó naar LL21 uitkeken. Jullie maken de Free State of LLow tot wat hij écht is. We kijken ernaar uit dat we elkaar op 19-21 augustus 2022 weer in de polder zien.”

Marketing & communicatiemanager Bente Bollmann vertelt aan Metro dat ze al waren begonnen met de opbouw voor de festivalzomer. „Dat kan nu worden afgebroken. Het is een teleurstelling dat ons festival voor de tweede keer niet door kan gaan, maar tegelijkertijd moet het wel veilig kunnen. We gaan er vanuit dat het volgend jaar plaats kan vinden, maar 100 procent zekerheid heb je nooit.”

Festival Down The Rabbit Hole

Het „zusje” van Lowlands, Down The Rabbit Hole, zou eigenlijk van 27 tot 29 juli plaatsvinden op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. In een verklaring op Instagram noemen ze het „een droom die niet is uitgekomen”.

„Dat is heel moeilijk te verkroppen, met de haven in zicht en tot zo kort geleden de wind in de zeilen, de zon op onze bol… Op koers richting een onvergetelijk feest in de polder brak alsnog de storm los.”



Net als hun grote zus Lowlands, is festival Down The Rabbit Hole dankbaar voor het vertrouwen en de flexibiliteit van hun publiek. „Met een snik en een lach tuigen we straks de boot weer op om door te varen naar het allermooiste meertje: op 1, 2 en 3 juli 2022 meren we aan bij de Groene Heuvels in Beuningen.”

Mysteryland

Festival Mysteryland, gewoonlijk met een bezoekersaantal van rond de 100.000 mensen, geeft in een verklaring op de socials aan „heartbroken” te zijn.

„De afgelopen maanden heeft ons hele team het limiet verlegd, dag en nacht gewerkt om te creëren wat het meest magische weekend van het jaar zou zijn geweest, terwijl we ons ook hielden aan de veranderende regelgeving van de Nederlandse overheid. Met nog maar een maand te gaan tot een uitverkocht Mysteryland, waren alle podia en shows klaar voor ons festivalavontuur, maar helaas lijkt het dit jaar niet de bedoeling te zijn geweest…”





Festivals Lowlands en Down The Rabbit Hole laten weten dat hun bezoekers automatisch een terugboeking zullen krijgen. Heb je een kaartje voor Mysteryland? Dan moet je een refund aanvragen of neem je het kaartje mee naar volgend jaar.