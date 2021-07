Honderden Limburgers kunnen mogelijk tot eind dit jaar hun huis niet in

Honderden Limburgers hebben het nog steeds moeilijk. Zij kunnen waarschijnlijk pas tegen het einde van het jaar weer naar huis. Na de wateroverlast in de zuidelijke provincie werden veel huizen onbewoonbaar. En dat blijft nog even zo.

Volgens verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer moeten de huizen namelijk eerst wekenlang drogen voordat er met herstelwerkzaamheden begonnen kan worden. En soms moeten beschadigde straten eerst hersteld worden voordat aannemers bij de huizen kunnen komen. Ook zijn levertijden voor keukens en meubels lang.



Limburg, The Netherlands (Photo by Marcel van Dorst) pic.twitter.com/0ipjN9y2BA — Argo Nerd (@argonerd) July 18, 2021

Limburgers nog niet naar huis

Tot nu toe zijn er 950 schades gemeld bij Centraal Beheer. Daarvan is ruim de helft zó ernstig dat mensen nog niet naar huis kunnen. Centraal Beheer telt ongeveer 100 gevallen die voor langere tijd ontheemd zijn, Interpolis heeft bij de eigen klanten 100 tot 200 mensen die tot het einde van het jaar niet naar huis kunnen. Interpolis telde eerder bijna 1300 schademeldingen.

Vooral het gebied rondom de rivier de Geul, zoals Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul is zwaar getroffen. In sommige gevallen zijn huizen er ernstig aan toe, met scheuren in muren en balken. Centraal Beheer kan nog niet zeggen om hoeveel gevallen dat precies gaat. Wel heeft het herstel aan de binnenkant van een huis prioriteit boven herstel aan de buitenkant.



Ik hoor van veel mensen hier dat de verzekeraar niet vergoedt, bv. omdat hun restaurant 'zich in een risicogebied bevindt' of 'schade door de Maas nu eenmaal niet vergoed wordt.' Trieste verhalen en mensen zijn radeloos. Weet iemand waar de opbrengst van #giro777 naar toe gaat? https://t.co/1q6BV1Jc92 — Ingrid Mols (@ingmols) July 23, 2021

Noodweer

Ook gebrek aan capaciteit bij aannemers en materialen zorgt ervoor dat het herstel langer duurt. „Dat is een van de grootste uitdagingen”, meldt een woordvoerster. Verzekeraar Interpolis bevestigt dit beeld. „Een grote groep mensen wil nu tegelijkertijd herstelwerkzaamheden laten doen. Dat is lastig om snel te regelen.”

Centraal Beheer zegt de komende weken nog bezig te zijn met het afhandelen van de inspecties en de bijbehorende begeleiding zoals naar tijdelijke huisvesting. De verzekeraar gebruikt daarvoor zijn netwerk aan vakantie- en huurwoningen. Veel vakantiewoningen zijn volgeboekt door de zomervakantie, maar het lukt nog wel mensen woonruimte te bieden. Interpolis werkt naar eigen zeggen samen met onder meer gemeenten om mensen te huisvesten.