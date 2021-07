Meerdaagse festivals gaan niet door, hoe zit het met eendaagse?

Het kabinet heeft definitief de stekker uit de festivalzomer getrokken. Althans, uit de meerdaagse festivals. Volgens demissionair premier Rutte is het niet te doen om de bezoekers tussentijds te testen. Maar er staan ook genoeg eendaagse festivals op de planning. Hoe zit het daarmee, kunnen die wel doorgaan?

Fieldlab Evenementen wil daar snel duidelijkheid over. Volgens hen is het „buitengewoon zuur” dat alle meerdaagse festivals met overnachting tot in ieder geval 1 september niet door kunnen gaan.

Eendaagse festivals en evenementen

„Het is voor de branche goed dat er nu duidelijkheid is hierover, hoewel het natuurlijk niet is wat zij hadden gewild”, zegt een woordvoerder van Fieldlab tegen persbureau ANP. „Het is te hopen dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de eendaagse evenementen.”

Vooralsnog blijft het afwachten voor eendaagse festivals die tussen 13 augustus en 1 september plaatsvinden. Er is nog geen duidelijkheid of die wel of niet door kunnen gaan. De komende weken neemt het kabinet daar een besluit over, op de eerstvolgende persconferentie maken ze bekend wat ze hebben besloten. Die staat gepland voor 13 augustus.

Dance en Dutch Valley denken door te gaan

De organisaties van Dance en Dutch Valley gaan er vooralsnog gewoon van uit dat beide eendaagse festivals op 14 en 15 augustus door kunnen gaan. Dat laten ze in een korte verklaring weten via sociale media.

„Het kabinet heeft zojuist bekendgemaakt dat meerdaagse festivals met campingovernachting tot 1 september niet door kunnen gaan vanwege de coronapandemie. Dat geldt dus niet voor eendaagse festivals”, schrijft Dutch Valley. „Wij gaan er dan ook nog steeds van uit dat we samen met jullie onze tiende verjaardag zullen vieren op zondag 15 augustus aanstaande.”





Fieldlab Evenementen: ‘Klap in het gezicht’

Tijdens de coronacrisis zette Fieldlab Evenementen meerdere testevenementen op, waaronder ook festivals. Daarbij werd gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden. In maart waren er bijvoorbeeld twee testfestivals op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. Metro was bij één daarvan. Bij die testevenementen waren in totaal 129.000 mensen. Slechts 103 mogelijke coronabesmettingen werden geconstateerd.

Het kabinet legde het festivalleven eerder deze maand al stil, toen tot 13 augustus. Dat noemde Fieldlab destijds „een klap in het gezicht”. De organisatie vond het toen vooral jammer dat het kabinet ondanks gedegen onderzoek niet alle aanbevelingen had overgenomen. „Heel pijnlijk”, vond programmamanager Pieter Lubberts.

Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, vindt het jammer dat meerdaagse festivals niet de kans krijgen om te laten zien dat het wel kan. „Met Fieldlabs, waaronder het Eurovisie Songfestival, is aangetoond dat het wel kán werken, als je het volgens het boekje doet”, schrijft hij vandaag op Twitter. „De MOJO’s en ID&T’s van deze wereld kunnen dat. Jammer dat ze die kans wordt afgenomen.”



