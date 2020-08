Dj’s draaien in luchtballon voor Mysteryland: tóch nog festivalhoogtepunt!

Het festival gaat niet door, maar Mysteryland zou Mysteryland niet zijn als niet iets origineels werd bedacht. En dus beleef je Mysteryland op 29 augustus vanuit een luchtballon met Let’s Get High, een online festival dat zich grotendeels in de lucht afspeelt.

Metro vloog mee, tijdens de opnames van de livestream, waar dj’s hun set vanaf zo’n 156 meter hoogte lieten horen. Niet een mandvol, maar coronaproof solo, mét natuurlijk een cameraman erbij.

Vis in het water

Buurtbewoners die toevallig hun teckel aan het uitlaten waren, blijven van een afstandje nieuwsgierig staan kijken. Luchtballonnen zijn ze hier wel gewend, op het veldje in Nijkerk, maar dit zijn wel héle bijzondere. „En is dat niet Sefa?!” stoot een jongen zijn vriend aan, wijzend naar de hardstyle-dj die vele hardstyleharten harder doet kloppen. Het ís Sefa en een half uur later zal de dj in de lucht hangen, met z’n 200 bpm door de lucht knallend. Als een vis in het water, hier in de lucht.

Sluimerstand

En toch hebben opvallend veel dj’s hoogtevrees, weet Milan Raven. „De artiesten die hier nu draaien, gelukkig niet.” Raven – op z’n Hollands, al weet hij ook wel raad met raven- is sinds dit jaar de nieuwe festivaldirecteur van Mysteryland. Hij had er volle bak zin in, zijn allereerste editie. En toen gooide corona roet in het festival. Stilgezeten hebben ze allesbehalve. „Ondanks de sluimerstand van de afgelopen maanden, zijn we zijn alive en kicking. We willen de band met onze bezoekers behouden.”

Lovestream

Dus werd een ludieke livestream bedacht. Of ‘lovestream’, want een luchtballon in de vorm van een heel groot hart was een must. Niet alleen een van de symbolen van het festival, ook om iedereen een groot hart onder de riem te steken. „En we hebben ook konijnen die uit de mand springen.” Geen echte hoor, zegt hij er snel achteraan, „mensen in konijnenpakken, we willen net als op het festival een surrealistische wereld creëren.”

Knaldrang

Dat Mysteryland niet door kan gaan, is natuurlijk een dikke domper. „Maar volgend jaar wordt het twee keer zo dik”, besluit de optimistische Raven. Op de vraag of hij denkt dat het dan wél door kan gaan, antwoordt hij stellig. „We moeten daar wel in blijven geloven en ook in dat we kunnen blijven bestaan, anders wordt het een hele verdrietige toestand voor de hele industrie.” Dus dit jaar wordt er gereset, „om daarna sterker weer op te rijzen.” De knaldrang blijft altijd borrelen, besluit hij, „we willen deze livestream dan ook zo vet mogelijk maken.”

‘Mandstage’ Mysteryland

Om hem heen zoeken de artiesten intussen ‘hun stage’ op. Hun mandje dus. Sander van Doorn mag in de grijze UFO-vormige, Sefa gaat in de oranje. Roosje Kuizenga a.k.a. dj Mia More is in haar nopjes. „Ik mag in het hart.” By far de mooiste van de ballonnen. „Dit is de meest bizarre plek ooit om te draaien. De decks hangen ook úit de mand, zag ik net, echt spannend wel.” Ze heeft er zin in, het was de afgelopen tijd veel te rustig naar de zin van de knappe dj, maar het begint nu weer aan te trekken. Zo stond ze eerder deze dag al op een legerbasis, en daarna op een dak in Tilburg, om een set op te nemen voor de introductieweek daar.

Mysteryland heeft altijd een speciaal plekje in haar hart, vertelt ze, terwijl ze naar haar rode hart toeloopt. Het eerste festival waar ze ooit kwam, en alle eerste keren blijven nu eenmaal bijzonder. Zeker als je er jaren later ook zelf mag draaien, zoals vorig jaar, „en dit is natuurlijk helemaal hartstikke speciaal.”

Dirk

Hoogste tijd om de lucht in te gaan. De host van de ‘persmand’ heet Dirk, en hij is freelance ballonvaarder. Zijn ‘mandtra’ is simpel: er niet uitvallen. Verder: mondkap op, „en niet aan de kabels zitten, zeker niet die rooie.”

Wanneer een fotograaf er op het állerlaatste moment nog uit is geklauterd, nadat z’n vrouw belde en hoge koorts bleek te hebben, gooit Dirk de spreekwoordelijke trossen los.

De ballon stijgt snel, de temperatuur ook. „Ik dacht dat het koud zou zijn”, zegt een journalist ietwat beteuterd. In zijn rugzak zitten een warme trui, een sjaal, en een regenjas; zweetparels glinsteren op zijn voorhoofd. „In de lucht is geen wind, waardoor het al gauw bloedheet wordt”, legt de ballonvaarder uit.

Geen Wifi

„Heb je ook wifi?” vraagt een lolbroek, of eigenlijk gewoon ondergetekende. „Nee, natuurlijk niet”, bromt Dirk. Hij maakt zo’n 60 vaarten per jaar, noemt ‘het onvoorspelbare’ het mooiste van zijn uit de mand gelopen hobby, en heeft al van alles meegemaakt. En ja, ook huwelijksaanzoeken, „niemand die hier nee durft te zeggen.” Ook heeft hij van alles en iedereen in z’n mandje gehad, van schoonmaker tot CEO, maar hij wordt er niet warm of koud van. „In de lucht is iedereen gelijk.” Of er weleens iemand is uitgesprongen? Nee, maar wel in Duitsland, weet hij. „De ballonvaarder, da’s mooi lullig.”

De ballon hangt op 156 meter, om ons heen vliegen drones en varen de andere luchtballonnen. Met je ogen toegeknepen zijn de contouren van de artiesten enigszins te herkennen, hun set is niet te horen hier in de lucht. Afgezien dan van heel af en toe een diepe baslijn van Sefa. Hij heeft aan boord zelfs een (mini) piano heeft meegenomen, en in de mand van Desperados, het biermerk dat elk jaar een stage host op Mysteryland, prijkt een CO2-kanon. Alles in de mand getrokken om dat echte festivalgevoel over te brengen.

Tijd vliegt voorbij

Clichés als ‘wat is Nederland toch mooi’ en woordspelingen als ‘wat een hoogtepunt’ passeren de revue, evenals zwaaiende mensen op een camping onder ons.

De tijd vliegt voorbij in de lucht. Na een uur wordt er geland, op een willekeurige akker in Zwartebroek. „We nemen altijd een flesje Beerenburg mee voor de boer”, verklapt Dirk. „Heel soms raken we weleens een paaltje.” Ooit landde hij ook hier in de Biblebelt-buurt, op een zondagavond. „Prima, vond de boer, mits ik m’n ballon pas om tien over twaalf ’s nachts op kwam halen.”

Vette ervaring

Weer op de grond, zit de grote lach van Mia More er nog steeds op. „Wát een vette ervaring!” Al was draaien op zo’n hoogte, met alle camera’s op je gericht en drones druk om je heen vliegend, best een grote uitdaging. „Ook met al dat vuur enzo…” En echt veel van de omgeving krijg je dan niet mee, „ik zag wel paarden rennen en de zon ondergaan, heel mooi was dat.”

Ook Sander van Doorn is in z’n element, „Dit was de gekste en te gekste plek ooit waar ik heb gedraaid.” En hij heeft op nogal wat plekken gedraaid. Drie jonge Zwartbroekertjes komen in hun voetbaloutfit op hun fietsjes naar hem toe gecrost. „Meneer, meneer, mogen we op de foto met u?” Natuurlijk mag dat, lacht de dj. Hij staat dan ook gewoon nog – en weer – met beide benen op de grond.

Livestream Mysteryland

Mysteryland Let’s Get High is zaterdag 29 augustus tussen 19.00 en 01.00 uur gratis te volgen via live.mysteryland.com.

Onder anderen Paul van Dyk, Lucas & Steve, Sander van Doorn presents Purple Haze, Vunzige Deuntjes Soundsystem, Mia More en Sefa zullen speciaal optreden voor de traditionele afsluiter van de festivalzomer.

Mysteryland biedt ook tijdens haar online editie het volledige palet van de elektronische muziek aan: van house tot hardstyle, van trance tot dancehall, van hip-hop tot techno. De meer dan 50 artiesten zijn via acht verschillende online stages, waaronder de Mainstage, Q-dance, Vunzige Deuntjes x Desperados, Awesome Soundwave en Trance Energy, te volgen. De kijker kan de rol van regisseur op zich nemen en kan zelf bepalen op welk kanaal wordt afgestemd.

