OMT wilde vroegere sluitingstijden horeca en maatregelen eerder laten ingaan

De aangescherpte coronaregels, waaronder een sluitingstijd voor horeca om middernacht en het volledig sluiten van nachtclubs, hadden al voor het weekend moeten ingaan. Dat adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) tenminste in haar laatste spoedadvies.

Ook adviseerde het OMT om een sluitingstijd van 22.00 uur te overwegen voor de horeca. In plaats daarvan besloot het kabinet uiteindelijk om horeca om 00.00 te laten sluiten. Ook liet het kabinet de maatregelen vandaag pas ingaan in plaats van gisteren, zoals het OMT adviseerde. Hierdoor mochten clubs en kroegen vannacht nog openblijven.

Ingewijden zeggen dat het niet mogelijk was om de maatregelen gisteravond al meteen in te laten gaan. Dat zou te veel problemen met de handhaving opleveren.

Uitgaan blijkt belangrijke oorzaak voor toename besmettingen

Maar juist het feesten in de nachtelijke horeca blijkt een belangrijke oorzaak voor de ongekende toename van coronabesmettingen. Dankzij toegangstesten hoeven bezoekers geen 1,5 meter afstand meer aan te houden in nachtclubs, maar dat systeem bleek verre van waterdicht. Sommige gasten kopieerden de toegangsbewijzen van anderen en niet alle portiers controleerden goed. Als gevolg ontstonden corona-uitbraken in steden als Groningen, Enschede en Amsterdam.

Overigens wijkt het kabinet op meer punten af van het OMT-spoedadvies. Zo adviseerde het OMT om toegangstests geldig te laten zijn tot het einde van het evenement en niet langer dan 24 uur. Dan kunnen bezoekers niet meerdere evenementen bezoeken en zo het virus verspreiden. Het kabinet ging wel mee in de 24-uursregel, maar beperkte de geldigheid niet tot één evenement.

OMT wilde aantal bezoekers thuis beperken

Ook pleitten de adviseurs om het aantal bezoekers thuis weer te beperken tot acht, of om dringend te adviseren thuis geen feesten te organiseren. Rutte riep op de persconferentie alleen op feestjes thuis „klein en beheersbaar” te houden.

Verder ziet het OMT graag dat als festivals toch doorgaan deze zomer ze niet meer dan duizend bezoekers toelaten. Het kabinet heeft besloten dat twee derde van de maximale capaciteit naar binnen mag, mits bij de ingang toegangstesten worden gecontroleerd. Wel moet iedereen zitten. Meerdaagse festivals zijn in ieder geval tot en met 13 augustus verboden.

De besmettingen komen vrijwel alleen voor in de groep van 18 tot 25 jaar. De groei van het aantal besmettingen binnen die groep is volgens het OMT exponentieel. Buiten deze groep is er „geen evidente toename waar te nemen”. Ook is er nog geen effect op de ziekenhuis- of ic-bezetting. Die zijn nog laag.