Zwaargewonden belanden vaak in verkeerde ziekenhuis: ‘Kost levens’

Na een ernstig ongeluk belandt een derde van de patiënten in het verkeerde ziekenhuis. Zeker 1500 zwaargewonden komen in een plaatselijk ziekenhuis terecht, en niet in een gespecialiseerd traumacentrum. En dat kan grote gevolgen hebben. Het zou zelfs levens kosten.

Het AD schrijft hierover op basis van een eigen onderzoek. Loek Leenen is hoofd van de trauma-afdeling in het UMC Utrecht en vertelt dat regionale ziekenhuizen denken dat ze de traumazorg op zich kunnen nemen. Maar dat is volgens hem een verkeerde instelling. Samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) deed hij onderzoek naar Nederlandse traumacentra. Daaruit concludeert hij dat de snelheid bij traumazorg essentieel is. „Elke seconde telt”, zegt hij. Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat 72 procent van de patiënten in een traumacentrum binnen één uur een CT-scan heeft gehad. „Bij een gewoon ziekenhuis is dat maar 42 procent”, zegt de trauma-arts.

Plaatselijk ziekenhuis in plaats van traumacentrum

Nederland beschikt over elf traumacentra, maar afstand blijkt een boosdoener in de verkeerde ziekenhuiskeuze. „Als het dichtstbijzijnde traumacentrum meer dan 25 minuten weg is, komt nog maar de helft van de patiënten in een traumacentrum terecht”, vertelt Leenen. Voornamelijk oudere vrouwen blijken vaker de dupe in dit soort situaties. Hun situatie wordt vaker verkeerd ingeschat. „Vrouwen hebben vaker broze botten en klagen minder.”

Vrouwen schijnen het lastiger te vinden om duidelijk aan te geven waar de pijn zit. Daar kunnen inschattingsfouten gemaakt worden, vertelt David Baden, die voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Ook hebben vrouwen volgens hem een hogere pijngrens. „Ze zijn vaak al bekend met meerdere pijntjes.”

Te weinig patiënten in traumacentra

Ernst Kuipers is voorzitter van het LNAZ en noemt de situatie „zeer ernstig”. Volgens hem is dit een probleem dat al jaren speelt en onveranderd blijft. Dat frustreert hem. Door de verkeerde inschattingen belanden eigenlijk te weinig mensen in een traumacentrum. Daardoor voldoen slechts vier van de elf traumacentra aan de norm van 240 patiënten. Deze norm moeten zij jaarlijks behalen om goed geoefend te blijven.