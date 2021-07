Eindelijk iets te horen: dorp Doodstil krijgt vandaag eigen geluid

In het Groningse dorp Doodstil is vandaag eindelijk iets te horen. Dat is maar met een knipoog naar de dorpsnaam natuurlijk, maar een eigen geluid heeft Doodstil vanmiddag wel.

„De mooiste plaatsnaam van Nederland”, staat er vol trots onder de dorpsnaam als je Doodstil binnen rijdt. In 2005 is daarvoor blijkbaar een verkiezing geweest. Dus dan is het zo, daar in de gemeente Het Hogeland.

Een geluid had Doodstil echter nog niet

De mooiste plaatsnaam of niet, met zo’n naam als Doodstil hoor je eigenlijk een geluid te hebben. Dat vond men in het Groningse gehucht met een stuk of honderd inwoners ook.

Vandaag is het zover. Jawel, een eigen geluid wordt vanmiddag gepresenteerd. Wat we gaan horen? „Een stuk muziek waarin kenmerkende geluiden van het kleine plaatsje te horen zijn in een bijna filmische sound”, zo werd in een heus persbericht opgesteld. „Van de wind, de vogels en het gejoel van kinderen, tot het geluid van de slagboom bij de voor het dorp zo kenmerkende brug.”



Dorpsbewoners Doodstil hielpen mee met geluiden

De bewoners hebben meegewerkt om het geluid tot stand te brengen. Hét geluid wil je nu natuurlijk meteen horen. Maar dat kan nog even niet. De absolute primeur wordt om 13.30 uur feestelijk gelanceerd door lokale bekendheid Jaap Nienhuis. Jopke Nainhoes, spreken zijn dorpsgenoten in Doodstil overigens uit. Jaap is een voormalig agrariër die in Noord-Nederland regionale bekendheid geniet door zijn bijbaan als presentator voor RTV Noord. Na zijn presentatie is er een feestelijke receptie met fanfare bij de brug in Doodstil.

„Het klonk als een ingewikkeld project en gezien de naam Doodstil als een vrijwel onuitvoerbare opgave”, zegt Goos Gosling Slotegraaf. Hij is als voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen Doodstil een van de initiatiefnemers van het dorpsgeluid. In het Dagblad van het Noorden vervolgt hij: „Maar na nauwe samenwerking met de buurtvereniging Doodstil Springlevend is het Big Orange gelukt om ons geliefde dorp in muziek samen te vatten. We herkennen ons er écht in.”

