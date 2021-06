Zuid-Koreaanse vrouwen geteisterd door stiekeme naaktopnames

In het openbaar toilet of met een verborgen camera. Vrouwen uit Zuid-Korea worden slachtoffer van stiekeme opnames die op het internet verschijnen. Deze online seksuele misdrijven stijgen en slachtoffers zijn radeloos.

In Zuid-Korea worden verschillende vrouwen uit het hele land slachtoffer van een specifieke vorm van online seksueel misbruik, molka genaamd. Wellicht is de term je onbekend, maar het betreft een grootschalig probleem in het Aziatische land.

Slachtoffers van molka overwegen zelfmoord

Molka staat voor het gebruik van verborgen camera’s en het stiekeme filmen of fotograferen van vrouwen. De slachtoffers hebben zelf geen enkel idee dat men hen filmt en en gaven hier al helemaal geen toestemming voor. Het fenomeen dwingt sommige vrouwen zelfs tot zelfmoord of het opzeggen van hun baan.

Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) deed onderzoek naar dit probleem. HRW publiceerde het rapport onder de titel: Mijn leven is niet jouw porno: Digitale seksuele misdrijven in Zuid-Korea. De organisatie concludeert dat de trauma’s van de vrouwen verergeren door de lakse en niet-ondersteunde behandeling van politie en rechters. De organisatie roept de Zuid-Koreaanse regering op tot hardere straffen voor deze misdrijven. En pleit voor betere voorlichting voor mannen en jongens over de gevaren van deze beelden op het internet.



Politie neemt online seksuele misdrijven niet serieus

Heather Barr, van HRW, vertelde vandaag meer over het onderzoek tegen The Guardian. „Digitale seksuele misdrijven zijn zo gewoon, maar ook zo gevreesd in Zuid Korea. Ze tasten de kwaliteit van leven van alle vrouwen en meisjes aan.” Barr is een van de auteurs van het onderzoek. „Vrouwen en meisjes vertelden ons dat ze het gebruik van openbare toiletten vermijden. Ook zijn ze bang voor verborgen camera’s in het openbaar of zelfs in huis”, vertelt ze. „Een zorgwekkend aantal slachtoffer van digitale seksuele misdrijven overwoog zelfmoord.” Voor het onderzoek interviewden de mensenrechtenorganisatie 38 slachtoffers. Ook vulden honderden vrouwen een online vragenlijst over dit onderwerp in.

Mede-onderzoeker van HRW Lina Yoon vertelt dat de politie de kwestie niet serieus neemt. „Dit omdat er geen fysiek contact bij betrokken is. Het online delen van geheime foto’s en video betekent dat de misdaad nooit stopt voor de slachtoffers.”



Slachtoffers in Zuid-Korea

The Guardian schrijft over een 20-jarige studente die naakt poseerde voor een modellencarrière. Die foto’s zouden volgens contract privé blijven, maar verschenen op het internet. „Ik ben nogal bang voor mijn toekomst. De foto’s zullen altijd op iemands computer staan.” De Zuid-Koreaanse overwoog zelfmoord.

In Zuid-Korea profiteren daders van het veelvoudige gebruik van mobiele apparaten en het internet. De president, Moon Jae-in, riep de politie op tot grondig onderzoek naar het groeiende aantal digitale seksuele misdrijven. In 2020 kreeg 79 procent van de daders een boete of voorwaardelijk straf. „Het is helemaal niet in verhouding tot de schade die is aangericht”, zei Barr.