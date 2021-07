6301 coronabesmettingen, laagste aantal in twee weken

Nog altijd meer dan 6000 coronabesmettingen, maar toch. De vandaag gepresenteerde nieuwe cijfers zijn in elk geval positiever dan in twee weken tijd het geval was. In de ziekenhuizen liggen wel weer meer coronapatiënten. Alarmerend is de situatie niet.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde de afgelopen dag 6301 positieve testen. Dat is het laagste aantal coronabesmettingen van de afgelopen twee weken. Tegelijkertijd is het cijfer ook beduidend lager dan vorige week donderdag, toen nog 11.000 besmettingen werden gemeld.

Minder coronabesmettingen na explosieve stijging

Het RIVM zei dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen. Bijna twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen. Ook al zijn de cijfers wat positiever – in dit geval wél een hoopgevend woord – zijn de meeste Nederlandse gebieden op de Europese coronakaart op donkerrood gezet. Wat dat betekent lees je hier.

De waarde van een dagcijfer is betrekkelijk, omdat aantallen nu eenmaal kunnen schommelen. Wel leert de ervaring dat het aantal geconstateerde gevallen in de loop van de week over het algemeen juist wat oploopt. Dat is nu niet het geval: gisteren testten 6909 mensen positief, dinsdag waren het er 6792 en maandag nog 8892.



Vooral jongeren liepen coronabesmettingen op

Volgend op de versoepelingen van eind juni gingen de besmettingscijfers snel omhoog. Vooral jongeren die nog niet zijn gevaccineerd raakten massaal besmet op feestjes, festivals en in de horeca. Op veel plekken hoefde vanaf 26 juni even geen afstand meer te worden gehouden na volledige vaccinatie of een toegangstest. Dat systeem bleek bij lange na niet waterdicht. Het kabinet draaide daarop diverse versoepelingen terug, vooral in het uitgaansleven.

Het zevendaags gemiddelde, dat begin deze week piekte op ruim 10.000, is nu afgenomen tot 8781 gevallen per dag. Dat zijn er nog altijd veel meer dan een paar weken geleden. Toen de versoepelingen ingingen, lag het aantal positieve testen nog maar rond de 500 per dag.

Meeste positieve testen in Amsterdam

Amsterdam blijft de gemeente met de meeste nieuwe gevallen: 463 mensen testten positief. Net als het landelijke cijfer was dat het laagste aantal in twee weken tijd. In Rotterdam werd het virus bij 310 mensen opgemerkt, in Den Haag kregen 160 mensen een positief testresultaat. Breda volgt met 137 gevallen, Utrecht telde er 136. In 19 gemeenten testte helemaal niemand positief.

Volgens de laatste cijfers zijn drie mensen overleden doordat ze besmet raakten. Ze kwamen uit Ommen, Heerhugowaard en Goeree-Overflakkee.



Meer coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur weer toegenomen. Dat is niet onlogisch omdat er ondanks de enigszins gunstige cijfers nog altijd duizenden coronabesmettingen zijn. Er liggen nu 436 patiënten met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er acht meer dan gisteren en het hoogste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen zijn in de afgelopen 24 uur 61 nieuwe coronapatiënten binnengekomen (en er werden natuurlijk ook mensen uit de ziekenhuizen ontslagen). Op de ic’s werden elf mensen binnengebracht. Er liggen nu 329 coronapatiënten op de verpleegafdeling, zeven meer dan gister. Op de ic’s liggen nu in totaal 107 mensen met corona, één meer dan de voorgaande dag.