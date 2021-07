Hans Teeuwen haalt uit naar ‘woke’ cultuurssector en Twitter gaat los

Hans Teeuwen haalt in zijn nieuwste video behoorlijk uit naar de kunst- en cultuursector. Daarin bekritiseert hij voornamelijk de ‘woke’-cultuur en pleit hij voor vrije kunst. Je begrijpt dat menig Twitteraar hier iets van vindt.

Cabaretier Hans Teeuwen publiceert graag video’s op zijn eigen social media kanalen. Daarin belicht hij onderwerpen en thema’s op zijn eigen ‘Hans Teeuwen’-manier. De een kan er om lachen, de ander vindt de harde grappen van Teeuwen bespottelijk. En daarom ontstond wederom een maatschappelijke ontploffing en #hansteeuwen werd trending op Twitter.

Hans Teeuwen fel op cultuursector

In zijn meest recente video kaart Teeuwen de status van de huidige cultuursector aan. Demissionair D66-minister Ingrid van Engelshoven, humoronderzoeker en journalist Dick Zijp en de baas van het Nederlandse Filmfonds worden in de video niet gespaard. Strekking van het filmpje is vooral dat Teeuwen vindt dat vrijheid van creatievelingen beperkt wordt door allerlei opgelegde regels uit de maatschappij. Ook benoemt hij, op zijn eigen wijze, dat humor tegenwoordig nogal onder een vergrootglas ligt. Kunst- en cultuurmakers kunnen wat hem betreft niet meer alles zeggen.

Zo benadrukt hij dat „ideologen de kunst kapot maken”. Volgens hem gaat het om saaie mensen die niet creatief zijn en het ontbreekt aan talent. Teeuwen spreekt uit dat deze mensen de creatievelingen voor hun „ideologische karretje spannen”. En daar is de cabaretier het duidelijk niet mee eens. Teeuwen noemt in zijn video thema’s als diversiteit, gendergelijkheid, representatie „verheven idealistische zaken”. En dat valt niet bij iedere Twitteraar in goede aarde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitter gaat los over video Hans Teeuwen

Rechts en links staan op Twitter duidelijk tegenover elkaar. En de geluiden op het social media platform lopen uiteen. Waar de een Teeuwen zijn ongezouten mening steunt en zelfs prijst, stuit bij de ander de video tegen de borst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#hansteeuwen heeft een hele nieuwe fanbase aangeboord. Een ouwe, zieke, slechte clown geworden. Toegejuicht door benepen mensen. — elizabeth hendriks (@elizemanis) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze man is een legende! 👏😂#HansTeeuwen – Lang leve de vrije kunst! https://t.co/o75GsdgWgK — Santos 🇳🇱🇵🇭 (@MarkvanDam95) July 19, 2021

Onder meer acteur Thijs Römer uit zijn ongenoegen over de video. Daarentegen waarderen Europarlementariër en JA21-lid Michiel Hoogeveen en opiniemaker Zihni Özdil de video van Hans Teeuwen wel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom Hans al jaren niet meer gehoord wordt.. GeenStijl: Hans Teeuwen SLOOPT woke subsidiecultuur https://t.co/Y0cXirwYyU — Thijs Römer (@thijsromer) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

👏Hear hear! Mijn generatie groeide op met #HansTeeuwen. Nog steeds hoor ik geregeld de klassiekers van Met een Breierdeck, Trui en Dat dan weer wel langskomen. De meerderheid heeft niets met de totalitaire woke subsidiecultuur. https://t.co/R5mcWsFP4T — Michiel Hoogeveen (@MPHoogeveen) July 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.