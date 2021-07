Weekblad VIVA verschijnt voor het laatst: ‘Ga Anybody missen’

De laatste editie van vrouwenweekblad VIVA verschijnt vandaag. Een jubileum van een halve eeuw wordt op een jaar na net niet gehaald. Hoewel het aantal lezeressen gestaag daalde, zullen de trouwe abonnees VIVA missen. Zoals de rubriek Anybody.

Uitgeverij DPG Media stopt met het blad omdat het aantal lezers al jaren afnam. Ook VIVA Mama en de website van het weekblad worden stopgezet. Laatstgenoemde site is nu nog wel te lezen. Bovenaan valt kort en krachtig ‘VIVA stopt’ te zien. VIVA Forum blijft wel bestaan, omdat DPG Media veel teleurgestelde reacties binnenkreeg op het besluit hiermee te stoppen. VIVA verscheen voor het eerst op 7 oktober 1972 en schreef over onder andere werk, relaties en emancipatie.



‘VIVA was hét vrouwenblad’

„Ik kijk met veel respect terug op de (maatschappelijke) successen van VIVA en ik dank hiervoor al haar makers”, zegt Joyce Nieuwenhuijs, directeur magazines bij DPG Media. „Het was jarenlang hét vrouwenblad dat opkwam voor alle jonge vrouwen, taboes bespreekbaar maakte en bekend was van AnyBody, waarin lezers zich letterlijk blootgaven.” Voor deze rubriek lieten vrouwen en mannen hun naakte lichaam fotograferen, waarna hun foto onherkenbaar – zonder gezicht – werd geplaatst. In een bijgevoegd interview vertelden ze over hun lichaam. „De cijfers en het toekomstperspectief geven ons helaas geen andere keus dan te stoppen met VIVA.”

Op Twitter viel ook te zien dat niet alleen het blad, maar ook Anybody gaat worden gemist.



Tranen, maar trots op wat is bereikt

Debby Gerritsen, hoofdredacteur van VIVA, schrijft op de website dat ze trots is op wat is bereikt. „Na jaren vol relevante, vernieuwende, taboedoorbrekende verhalen heeft VIVA echt bijgedragen aan de ontwikkeling van de jonge Nederlandse vrouw. Daar ben ik enorm trots op en ik kijk terug op een prachtige periode.”



DPG Media heeft besloten het populaire forum van VIVA wel in de lucht te houden, nadat de uitgeverij veel berichten had binnengekregen van mensen die hierom vroegen. Hoe het forum er nu uit komt te zien wordt nog bekeken, laat een woordvoerder weten.

De uitgeverij hoopt verschillende generaties vrouwen nu nog te bereiken met de bladen Margriet, Libelle, Flair en Tina.

In 2008 begon het tijdschrift met het bekendmaken van de jaarlijkse VIVA 400, een lijst met de volgens het tijdschrift 400 meest succesvolle Nederlandse vrouwen onder de 38 jaar van dat moment. De lijst gold als een tegenhanger van de Quote 500. En is nu dus ook ter ziele.

