De Slimste Mens-kijkers betreuren gebrek aan kennis kandidaten

De enorme eikel die Maarten van Rossem beloofde, is nog niet gespot in De Slimste Mens. Kandidaten zonder parate kennis wel. Kijkers verwonderden zich gisteravond over het niveau van de gasten.

Te gast waren acteur Robert de Hoog, radio-dj en verslaggever Vanessa Ackah en politicus Laurens Dassen (VOLT). Aardig wat collectieve kennis, zou je zeggen. Niet dus, aldus de immer kritische kijker.

‘Schokkend niveau’ in De Slimste Mens

Robert de Hoog, die je natuurlijk kent van zijn rol in Mocro Maffia, won de uitzending. Maar daarvoor was niet zo gek veel inspanning nodig. Dat hij als acteur de meest iconische quote van Clint Eastwood niet kon herleiden, maakte niet uit.



Het niveau van deze kandidaten is schokkend laag. — Jurriaan Balhuizen (@JurBalhuizen) July 19, 2021



De ondraaglijke leegheid van deze lichting #slimstemens kandidaten doet bijna zeer. Kraters in de parate kennis die bijna indrukwekkend zijn, om nog maar te zwijgen over een charme lacune. 1 voordeel: we raken er één kwijt. #deslimstemens #readabook — Jef Willemsen (@Norvo82) July 19, 2021

Maar het waren vooral Vanessa Ackah en Laurens Dassen die de kijkers van De Slimste Mens negatief verrasten, met de finale tussen beiden als dieptepunt. Niet alleen de parate kennis, maar ook het tactische vermogen van de deelnemers werd gefileerd. Een greep uit de reacties.



Dat deze kandidaten het nog zo lang hebben volgehouden in de #slimstemens. Wat is bamboe? Een stok… — Matthijs Hazeleger (@bmhazeleger) July 19, 2021



Vanessa toch, passen bij 39 terwijl Voltje op 24 staat…..#slimstemens — Peter Mason (@Mason82Peter) July 19, 2021



Het is dat Vanessa niets wist van tactisch slim spelen daarom is domkop Laurens door #slimstemens — Marius de Vries (@MarioPrimo) July 19, 2021



Wat weet je van bamboe? Het is een stok.#slimstemens — juffr Annie. (@anitaei) July 19, 2021



I.p.v. Oedipus complex antwoorde Dassen Stockholm syndroom, vond ik ook wel merkwaardig…😸#slimstemens — Peter ✏ (@PlanBeeP) July 19, 2021



“Waarmee ademt een worm? Venessa: Hebben ze kieuwen?! Veeg me op hoor 😂#slimstemens — Kristiene Eisma (@kristieneeisma) July 19, 2021

Maarten van Rossum

Ja, kijkers zijn tegenwoordig scherp aanwezig in het debat. Zo wordt ook Maarten van Rossem op zijn vingers getikt, zij het met een knipoog. Oldenzaal is natuurlijk ook een Hanzestad, hoe durfde de historicus die niet te noemen? Bekijk de aflevering van De Slimste Mens met Robert de Hoog, Vanessa Ackah en Laurens Dassen hier terug.



Maarten van @RossumGenerator je vergeet nog een Hanzestad namelijk #oldenzaal #slimstemens maar ik wil je rustig rondleiden! — Cesarine Rudolf (@Cesarine_R) July 19, 2021

Voordat het huidige seizoen van De Slimste Mens op de buis verscheen, sprak de redactie van Metro met Maarten van Rossem. Over het equivalent van de ‘quiz met een knipoog’ op de Belgische televisie, de enorme eikel die dit seizoen meedoet en het succes van het programma. Ook gaf de nationale brompot zijn visie op de sportzomer. „Als u mij met een oranje muts ziet zitten, dan weet u dat dat de laatste uitzending is. Daarna word ik op een brancard verwijderd.” Lees het complete interview hier.