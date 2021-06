Ben je vergeetachtig? Ons geheugen heeft het zwaar door de pandemie

Kom je niet op woorden? Vergeet je je afspraken, of weet je niet wanneer je vriendin jarig is? Nou dat is helemaal niet zo gek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ons geheugen een beste deuk oploopt door de pandemie.

Journalist Claudia Hammond voorspelde in 2019 al dat dit ons te wachten stond. Voor de BCC schrijft ze in een uitgebreid artikel over de recente data van het geheugen in deze tijd. En wat denk je? Ze had gelijk.

Geheugenverlies door pandemie

Catherine Loveday is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Universiteit van Westminster en doet onderzoek naar het menselijk geheugen. De hoogleraar onderzocht de afgelopen tijd het effect van de pandemie op ons geheugen en het brein. Voor het onderzoek vroegen de wetenschappers aan deelnemers of hun geheugen was verbeterd, hetzelfde bleef of slechter werd tijdens de pandemie. Slechts een paar geluksvogels vond dat hun geheugen verbeterd was. Maar bij 80 procent van de deelnemers was het geheugen achteruit gegaan.



Ik ben vandaag zo vergeetachtig, ik dacht dat ik vergeten was om wc-papier te kopen. Kom ik thuis, zie ik dat ik al WC-papier had gekocht. :') — -vibez (@CelestaFire) June 14, 2021

De onderzoekers concludeerden vier kenmerken bij het geheugenverlies. Tijdsbesef, woordenschat, afspraken en ook geslacht. Allereerst wordt perceptie van tijd beïnvloed door de pandemie. 55 procent van de deelnemers zegt te vergeten wanneer een gebeurtenis plaatsvond. Daarover schrijft Hammond: „Wanneer een herinnering onderscheidend, levendig of persoonlijk is, en een verhaal wordt dat we sindsdien vaak vertellen. Dan kunnen we die herinnering precies in de tijdlijn van ons leven plaatsen.” Zo kan het zo zijn dat je het eerste moment van de lockdown nog goed kunt herinneren. Maar je bijvoorbeeld niet exact kunt navertellen wat er de afgelopen maanden gebeurde. We ondernemen minder, waardoor een maandag niet veel anders voelt dan vorige week donderdag.

Vergeetachtig met woorden en afspraken

De andere ontdekking is dat mensen vaak niet goed onthouden welk woord ze moeten gebruiken in een zin. Hammond wijt het spraakgebrek aan het vele geïsoleerde thuiswerken. Simpelweg het verminderde aantal gesprekken, heeft invloed op onze spraak.

Het derde onderzoeksresultaat laat zien dat mensen vaak vergeten wat hen verteld was of iets vergaten te doen wat ze wel toezeiden. Volgens de onderzoeksdata is dit verklaarbaar doordat we minder momenten ter herinnering hebben. Geen collega die langs je bureau loopt, waardoor je je die afspraak herinnert. Of je loopje langs de vergaderzaal waardoor je onthoudt dat je een meeting hebt.



Thuiswerken met kleine kinderen is echt weer een feestje vandaag. pic.twitter.com/sFTXgMGz2p — Wouter (@Wout010) June 15, 2021



Ontruimings-oefening bij het #thuiswerken – snel naar de tuin! Goede BHV-er hier. — André van den Berg (@agvdberg) June 7, 2021

Vrouwen zijn vergeetachtiger

Auteur Hammond legt uit dat we gebeurtenissen buitenshuis beter onthouden. Een belangrijk deel van onze hersenen, de hippocampus, wordt dan actiever. Volgens haar zit dat in ons natuurlijk instinct. Zodat een mens, zodra deze het huis verlaat, altijd de weg terugvindt. Als ons leven beperkter is en ons wereldje kleiner, neemt de activiteit in dit deel van de hersenen af.

Een vierde veroorzaker van geheugenverlies blijkt het geslacht. Geslacht? Ja geslacht! Bij vrouwen lijkt het geheugen meer te verslechteren. Hoe dat kan? Vrouwen ervoeren de afgelopen tijd meer negatieve verandering in hun werkomgeving, relatie en stresslevel.



Ik begin serieus zo vergeetachtig te worden. — Hajar (@h_ajars) June 12, 2021

Is ons geheugen stuk?

Conclusie? Volgens onderzoekster Loveday is ons geheugen niet ‘stuk’, maar gewoon ‘niet op alle fronten actief’. Wanneer het leven weer drukker wordt, zal ons brein ook weer actiever zijn. Voor nu is de vergeetachtigheid wellicht een teken van rust voor de hersenen. En hé, wellicht vergeten we straks wel weer dat we in deze tijd zo vergeetachtig waren.