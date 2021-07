50 nieuwe ziekenhuisopnames door corona, grootste stijging in twee maanden

Vandaag zijn er landelijk 50 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dit is de grootste toename in twee maanden tijd. In totaal liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er werden 9 patiënten naar de Intensive Care (IC) gebracht, dit is het hoogste aantal sinds 10 juni. De totale bezetting op de IC’s is echter wel op hetzelfde niveau gebleven als een week geleden.

Verwachting: verdere toename

De besmettingscijfers zijn weer ongeveer even hoog als tijdens de piek van eind 2020. Naar verwachting zullen nu minder mensen in het ziekenhuis belanden door de vaccinaties. Uit een aantal onderzoeken blijkt dat mensen die gevaccineerd zijn, minder ziek worden en daarom is de kans kleiner dat ze in het ziekenhuis belanden.

Ziekenhuizen verwachten echter wel een verdere toename van ziekenhuisopnames. Dit zei ook de Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. Vorige week zei Kuipers dat hij er rekening mee houdt dat het aantal ziekenhuisopnames oploopt tot circa 800. Kuipers verwacht dat de ziekenhuizen de aantallen aankunnen, maar dat de coronazorg betekent dat er minder capaciteit is voor het inhalen van uitgestelde zorg. Door de enorme druk die corona op de ziekenhuiszorg heeft gelegd, moet nog een heel ‘stuwmeer’ worden weggewerkt.

‘Positieve testen gestabiliseerd’

Opvallend is dat demissionair minister Hugo de Jonge vandaag heeft gezegd dat het aantal positieve testen is gestabiliseerd. De zorgminister blijft nog voorzichtig, maar het cijfer stijgt niet meer, zei de Jonge na kabinetsoverleg over de coronacrisis.

Maandag zijn er volgens de Jonge 9000 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is nog steeds een veel te hoog aantal, aldus de zorgminister. “Dat moet naar beneden.”

Overleg horeca en evenementen

Het Outbreak Management Team (OMT) had afgelopen vrijdag een overleg om de huidige situatie te bespreken en kwam tot de conclusie dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn. Het kabinet neemt dit advies ten harte. Eerder besloot het kabinet al dat de horeca weer om 00:00 uur de deuren moet sluiten.

Volgens premier Mark Rutte gaat het nog op “te veel plekken” in de horeca niet goed. Rutte riep zowel de horeca als de klanten zelf op om scherp te blijven op de regels. Rutte vulde aan ,,We moeten dit met z’n allen doen.” Het kabinet heeft morgen een overleg met de horeca en evenementensector. Hierin wordt besproken wat er mis is gegaan en wat er eventueel vanaf 13 augustus weer mogelijk is.

Ventileren en thuiswerken

Ook kwam het kabinet met een advies om beter de ventileren, dit advies kwam tegelijk met het vernieuwde thuiswerkadvies.

“Zorg voor voldoende frisse lucht binnen. En dan praat je dus over thuis, het werk, school, winkels en horeca. En thuis betekent dat bijvoorbeeld dat er minimaal een kwartier per dag frisse lucht door het huis stroomt”, aldus de minister president.