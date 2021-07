RTL Boulevard wordt weer hervat vanaf onbekende locatie op Mediapark

Het televisieprogramma RTL Boulevard wordt vanavond weer hervat. De opnames worden niet langer gemaakt in de studio aan het Leidseplein in Amsterdam, maar vanuit een onbekende locatie op het Mediapark in Hilversum. Dat meldt RTL Nieuws.

Het besluit werd genomen nadat dit weekeinde de uitzendingen niet konden doorgaan vanwege een een ernstige dreiging bij de studio. De veiligheid van de medewerkers is „topprioriteit”, zegt RTL.

„We zijn, naast de steun van de autoriteiten, dankbaar voor de support van onze kijkers, zakelijke partners en de media. Vanuit veiligheidsoverwegingen zullen wij geen verdere uitspraken doen over locaties of maatregelen”, aldus RTL.

Eerder vandaag zei demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat het programma „zo snel mogelijk weer in de lucht moet zijn”. Het programma was sinds zaterdagavond niet meer live uitgezonden vanwege een ernstige dreiging.

Diederik Jekel: ‘Zwichten is onzin’

Na de dreiging moest RTL Boulevard zelfs (tijdelijk) verhuizen naar een andere locatie. De zender zelf wilde daarover nog niets bevestigen, maar Diederik Jekel wel. De RTL Boulevard-coronadeskundige zei vandaag dat het nieuws over de verhuizing klopt. Volgens sommige mensen „zwichtte” het programma zo voor criminaliteit. Maar Jekel is het daar niet mee eens. „Ik zie het als hergroeperen en daar is niets mis mee. Zaterdag last minute reageren en vandaag heeft RTL besloten om de redactie rust te geven en maximaal voor hun veiligheid te gaan. Weldra zenden we weer uit vanaf een andere locatie. Zwichten is onzin.”



Ben trots op RTL dat ze voor onze veiligheid staan. Enorm trots op het team dat door wilt vechten. Al die bikkels. Op de redactie waar tientallen mensen elkaar met alles steunt. Dat we ons stinkende best doen om corona, de rechtstaat, de monarchie etc. te duiden. 5/12 — Diederik Jekel (@DiederikJekel) July 11, 2021

Grapperhaus: ‘Buitengewoon kwalijk’

Grapperhaus vindt het „buitengewoon kwalijk” dat het programma niet kon worden uitgezonden. Vorige week schoot iemand Peter R. de Vries neer, nadat hij bij RTL Boulevard te gast was geweest. NRC meldde op basis van bronnen dat criminelen een aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens overwogen.

Volgens Grapperhaus is hij het hele weekend bezig geweest met het zoeken naar oplossingen. „Dit staat heel hoog op mijn lijstje”, zei hij.

NPO staat klaar voor RTL na dreiging

De NPO heeft laten weten klaar te staan voor RTL, als er hulp nodig is. „We staan als publieke omroep in goed contact met RTL en zij weten dat we voor hen klaarstaan als dat nodig is”, laat een woordvoerder weten.

We zijn er voor elkaar in deze nare tijden”, gaat de zegsman verder. „De NPO leeft zeer mee met de collega’s bij RTL en specifiek de medewerkers van RTL Boulevard.”

Eerder vandaag suggereerden journalisten Leonard Ornstein en Hasna el Maroudi in het Mediaforum op NPO Radio 1 dat de NPO hulp zou moeten bieden aan RTL nu het programma RTL Boulevard al twee dagen niet kan uitzenden vanwege een ernstige dreiging.

RTL Boulevard is vanavond vanaf 18.35 uur te zien op RTL 4.