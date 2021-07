Europese voetbalbond ‘walgt’ van racisme tegen jonge Engelse spelers

‘The Three Lions’ verloren gisteren van de ‘Azzurri’ in de finale om het Europees Kampioenschap voetbal. Engeland ging in de penaltyreeks onderuit tegen de Italianen. De Britten zagen daarmee na 55 jaar wachten sinds hun laatste grote prijs, de kans op de Europese titel verloren gaan. Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka wisten het net niet te treffen, waardoor de Zuid-Europeanen er vandoor gingen met de tweede Europese titel in de Italiaanse landshistorie. De spelers die een penalty misten, kregen te maken met racisme.



Engeland begon bevlogen aan de finale en schoot werkelijk uit de startblokken toen Luke Shaw na nog geen anderhalve minuut de score opende: Engeland 1-0. De Engelsen bleven domineren, maar een doelpunt bleef uit. Na de rust kwamen de Italianen sterk terug en brachten ze zichzelf op gelijke hoogte toen Bonucci in de 67ste minuut het net wist te vinden: 1-1. De ‘Azzurri’ bleven drukken, maar kwamen niet verder dan een gelijke stand.

Ook in de verlenging bleef het spannend, maar doelpuntloos. De finale moest worden beslist door penalty’s. Engeland miste drie strafschoppen en dat leverde Italië de welverdiende titel op. Rashford schoot op de paal nadat hij dacht de keeper te kunnen verwarren, met wat leek op een eeuwigheid wachten. Sancho miste zijn penalty, waarna Bernardeschi wel raak schoot. Het doek viel voor Engeland toen de keeper, en speler van het toernooi, Donnarumma, voortreffelijk redding bracht aan de strafschop van Saka.

Europese voetbalbond: ‘Walgelijk’

Niet lang na de finale van het Europees Kampioenschap volgde er een statement op de socialmediakanalen van de FA, waarin ze het racisme jegens de penaltymissers en spelers veroordelen. Zo is te lezen dat de FA ‘walgt’ van de discriminerende reacties en hard zal optreden deze vormen van misbruik aan te pakken. Ook de Engelse nationale ploeg heeft op Twitter gereageerd en zegt: „Wij walgen ervan dat sommigen uit onze ploeg – die alles hebben gegeven om deze zomer dit shirt te mogen dragen – zijn onderworpen aan online discriminatie na de wedstrijd van vanavond.”



‘Druk op schouders van jonge spelers’

Sky Sports News heeft laten weten het zwak te vinden dat ervaren spelers als Sterling of Grealish geen penalty hebben genomen. Daarmee zou volgens het nieuwsmedium de druk op de schouders van jonge, onervaren spelers komen te liggen. Jonge spelers die door het missen van die belangrijke penalty’s te maken kregen met racistische opmerkingen en discriminatie.



"If you're Sterling or Grealish, you cannot sit there and have a young kid go up for a penalty ahead of you." — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 11, 2021

Medewerkers van een vastgoedbedrijf in Engeland, Savills, zouden zich racistisch hebben uitgelaten richting de spelers. Het bedrijf is een onderzoek gestart. Zij hebben op Twitter gedeeld: „Savills is gecommitteerd aan het elimineren van discriminatie en het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Een volledig onderzoek zal worden uitgevoerd met betrekking tot dit onacceptabele incident.’’



Savills is committed to eliminating discrimination and encouraging diversity amongst our workforce. A full investigation will be carried out in regards to this unacceptable incident. — Savills (@Savills) July 12, 2021

Boris Johnson: ‘Racisme tegen spelers is verschrikkelijk’

Ook premier Boris Johnson heeft gereageerd. Hij verwerpt de discriminatie tegen de Engelse spelers. Volgens de BBC heeft Boris Johnson laten weten het „verschrikkelijk” te vinden. Hij zegt: „Het Engelse team verdient te worden behandeld als helden, niet racistisch te worden bejegend. Zij die verantwoordelijk zijn voor dit soort verschrikkelijke gedragingen moeten zich schamen.”

Er was volgens de BBC gedurende het toernooi al veel ophef ontstaan over de Engelse fans. Tijdens het knielen van spelers om racisme te veroordelen, lieten de fans al van zich horen door gefluit en boegeroep. Boris Johnson zei toen al via Twitter dat hij wilde zien dat de fans „achter het team zou staan en supporten”. Verder heeft de FA wel laten weten in het officiële statement dat zij er alles aan zullen doen om aan te dringen op de zwaarst mogelijke straf voor iedereen die verantwoordelijk is.