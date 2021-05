Tweede Kamer ziet nog heel wat haken en ogen aan wet coronatest

De Tweede Kamer wil niet dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen voor een coronatest waarmee ze straks bijvoorbeeld naar een festival of museum zouden mogen. Ook moet demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beter duidelijk maken hoe lang de wet die de testen mogelijk maakt van kracht blijft.

Dat vinden zowel oppositie- als coalitiepartijen. Zij uitten dat vandaag tijdens een debat over de zogeheten coronatestwet.

Negatieve coronatest? Overal toegang

De Tweede Kamer debatteert over de Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19. Met die wet kunnen mensen zonder klachten zich buiten de GGD om laten testen, en met een negatief testbewijs weer toegang krijgen tot bijeenkomsten of sectoren die anders dicht zouden blijven. In de Kamer is breed kritiek op de invulling van die wet.



Het wetsvoorstel laat nog veel ruimte voor nadere invulling, vindt de Kamer. Onder meer de Partij van de Arbeid vindt dat daardoor het risico bestaat dat hij te lang van kracht blijft en wordt ingezet voor gevallen waarin een coronatest niet per se noodzakelijk is. D66 wil dat de minister concreet maakt in welke gevallen hij wil toestaan dat de tests gebruikt worden voor studenten in het hoger onderwijs.

Ook onder meer de ChristenUnie, JA21 en de SP vroegen de minister te zeggen wanneer de wet niet langer nodig zal zijn. De Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, BIJ1 en de SGP betwijfelen om verschillende redenen of een toegangstest überhaupt een goed idee is. Dat geldt ook voor veel Twitteraars, hoewel voorstanders minder snel naar het toetsenbord zullen snellen. Veel mensen posten met de hashtag #testmaatschappij.



Eigen bijdrage coronatest schrappen

Er tekent zich wel een meerderheid af om de eigen bijdrage voor deze vorm van testen te schrappen. Zo’n coronatest met testbewijs moet 7,50 euro gaan kosten, stelt het kabinet voor.

Volgens verschillende partijen, waaronder D66 en de ChristenUnie, kunnen de kosten een extra drempel opwerpen. Andere vragen zich af of het niet onnodig ingewikkeld is, of dat de kosten van het testen mensen ertoe dwingt om zich toch te laten inenten als ze dat eigenlijk niet willen. Ook wordt erop gewezen dat mensen met een smalle beurs de tests mogelijk niet kunnen betalen.



Lid Partij voor de Dieren in quarantaine

Het kabinet is toch een voorstander van een eigen bijdrage omdat die alleen gevraagd zal worden voor niet-essentiële activiteiten en mensen zelf moeten bijdragen aan de testmogelijkheid waarvan ze profiteren. VVD en CDA bleven daar vandaag achter staan.

Nog in de eerste termijn van het debat moest Eva van Esch van de Partij voor de Dieren vroegtijdig naar huis. Ze had bericht gekregen dat ze in de buurt was geweest van iemand die besmet bleek met het coronavirus, en moet volgens haar partij in thuisisolatie.