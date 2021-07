Complotdenkers Bodegraven: nul bewijs, stoppen met alles

Drie complotdenkers moeten per direct stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Dat is de uitkomst van een kort geding. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk spande deze aan tegen Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever.

De rechter oordeelt in het vonnis dat de drie mannen de al gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Als zij dat niet doen, moeten ze dwangsommen betalen en kunnen ze uiteindelijk worden gegijzeld. Volgens de rechter is er „geen enkel objectief bewijs voor de vergaande aantijgingen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven”.



Terecht en logisch vonnis van rechter, die drie complotdenkers sommeert direct te stoppen met hun verzonnen verhalen over satanisch misbruik in o.a. Bodegraven. Alleen zo jammer dat er een rechter voor nodig is. Die drie moeten naar een spreekuur voor hulp. #Bodegraven #complot — Adri Vermaat (@rechtsbuiten) July 2, 2021

Complotdenkers: ‘Kinderen in Bodegraven vermoord’

De gemeente stapte naar de rechter wegens aanhoudende complottheorieën over een elite die kinderen vermoordt, omdat die tot grote onrust leidden in Bodegraven. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten. Dat maakte nabestaanden verdrietig en boos. De gemeente veroordeelde het verstoren van de grafrust. Voor de begraafplaats geldt een noodverordening. De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk is meerdere malen met de dood bedreigd.

De voorzieningenrechter, die de complotdenkers aanvankelijk wraakten, moest een afweging maken tussen de vrijheid van meningsuiting en de belangen van de gemeente. Ze oordeelt: „Het belang van de gemeente en haar inwoners om gevrijwaard te blijven van ongefundeerde verdachtmakingen weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de drie mannen.”



Bij het maken van deze reportage liep ik in #Bodegraven ook aanhangers van het trio complotdenkers tegen het lijf (vanaf 7:40 min). Ze vonden dat de gemeente maar moest bewijzen dat daar géén gruwelijke kindermoorden zijn gepleegd in de jaren '80. https://t.co/RzFNFrj44E — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) July 2, 2021

Een van de completdenkers in de gevangenis

De gemeente Bodegraven komt na het weekend met een reactie. De gemeente liet vandaag weten eerst de tijd te willen nemen om het vonnis grondig te bestuderen.

Een van de complotdenkers, Wouter Raatgever, werd vorige week veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende bedreigende video’s. Die waren onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel.

TV-maker Filemon Wesselink dook dit voorjaar in de wereld van complotdenkers. Wesseling wilde graag weten ‘wie deze mensen zijn‘ en bracht hen op de buis.