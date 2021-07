KFC kipvriendelijkste fastfoodketen; Burger King-kippen hebben zwaar leven

Van de Nederlandse fastfoodketens is kipketen KFC de meest kipvriendelijke. Opnieuw staat Kentucky Fried Chicken bovenaan een lijst van dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection, die checkt hoe de fastfoodbedrijven met kippen omgaan.

De KFC gaat dus het beste om met hun kippen, blijkt uit de lijst. Dat komt omdat het zich de laatste jaren flink heeft ingezet om het welzijn van de kippen die ze gebruiken te verbeteren. Zo worden er trager groeiende kippenrassen gebruikt en hebben de kippen van KFC meer ruimte tijdens hun leven. World Animal Protection stelt dat daardoor tientallen miljoenen Nederlandse kippen een beter leven hebben.

Kip Burger King

Recht tegenover KFC staat Burger King als het gaat om kipvriendelijkheid. De burgerketen bungelt ergens onderaan de Nederlandse lijst van World Animal Protection en krijgt de score ‘zeer slecht’. Dat komt omdat Burger King nog steeds volop gebruikmaakt van plofkippen. Deze kippen hebben zeer weinig leefruimte en worden in no-time groot gefokt voor de slacht.

In de buurt van Burger King staan ook Starbucks en Subway, wiens kippen dus ook een hondenleven hebben. Opvallend is dat de drie ketens het in andere landen beter doen, maar in Nederland nog achterblijven in een kipvriendelijk beleid.

Better Chicken Commitment

Pizzaketens Domino’s en New York Pizza zijn aan de betere hand, zeggen de onderzoekers. De beide pizzabakkers hebben dan ook een Better Chicken Commitment ondertekend, waarmee ze dus gaan voor een beter leven voor de kippen die ze gebruiken. Of dat ook effect heeft, wordt nog onderzocht.

McDonald’s

De grootste fastfoodketen van Nederland, McDonald’s, doet het redelijk. Het staat hoger dan bijvoorbeeld Burger King, maar eindigt ook ‘slechts’ in de middenmoot. In een reactie laat McDonald’s weten dat het zichzelf „strenge commitments” heeft opgelegd voor een kipvriendelijke productie.

Alle kippen van de Mac moeten vanaf 2024 in betere stallen leven met ruimte, daglicht, stro en zitstokken. Naar eigen zeggen werkt McDonald’s in Nederland al jaren met zulke stallen. Ook komen er steeds meer vegetarische producten op het McMenu.