Verdachten moord Peter R. de Vries 90 dagen in voorlopige hechtenis

De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries, stonden vandaag voor de rechter. Omdat Peter R. de Vries is overleden aan zijn verwondingen, wijzigde het Openbaar Ministerie de aanklacht van ‘poging tot moord’ naar ‘moord’. De rechter vond de verdenking tegen de twee zwaar genoeg om het voorarrest met 90 dagen te verlengen.

De verdachten

De verdachten zijn een 21-jarige man uit Rotterdam en een 35-jarige Pool uit Maurik, provincie Gelderland. De Rotterdammer is waarschijnlijk de schutter en de Pool was vermoedelijk de bestuurder van de vluchtauto.

De verdachten waren na de aanslag gevlucht maar werden vrij snel aangehouden door de politie. Dit gebeurde op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam.

Gesloten zitting

Vandaag bogen drie rechters zich onder meer over de verlenging van het voorarrest van de verdachten. Dit is een verlenging van maximaal negentig dagen. Deze verlenging kwam er ook daadwerkelijk. Daarna volgt een zogenoemde pro-forma zitting. In de pro-forma wordt het voorarrest verder bekeken en geeft het Openbaar Ministerie verdere toelichting over het strafrechtelijk onderzoek.

Op dit moment zijn de verdachten ‘in beperking’. Dit houdt in dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Ander contact met de buitenwereld is niet toegestaan. Hierom kunnen de advocaten of de verdachten zelf geen uitspraken doen over de totale rechtszaak of de zitting van vandaag.

Verslagenheid en verdriet

Het overlijdensbericht van Nederlands bekendste misdaadjournalist zorgde voor een grote schok in Nederland. De speciale uitzending van RTL Boulevard werd massaal bekeken. Op Twitter oogsten de presentatoren veel lof, omdat zij dichtbij De Vries stonden door het werk bij RTL Boulevard en toch de special presenteerden. Vivienne van Assem begon de uitzending met de woorden ,,Misdaadverslaggever, journalist, steun en toeverlaat voor nabestaanden”.

Op de plek waar De Vries is neergeschoten, laten al dagenlang talloze mensen bloemen, kaarsjes en kaartjes achter. Social media stroomden na het bericht vol reacties, condoleances en sterktewensen aan de nabestaanden.



Ik ben er even stil van. Rust zacht Peter 🌹 #peterrdevries pic.twitter.com/90LSwdx1mj — Lauw (@Lauwetweetjes) July 15, 2021



Dag Peter. Leermeester, baken van hoop, luis in de pels, doorzetter, talent, topjournalist, pitbull, familieman, duizendpoot en knorrepot #peterrdevries pic.twitter.com/yao1Tksg8T — Mick van Wely (@mickvanwely) July 15, 2021



Als je kinderen slechts dagen na een aanslag op jouw leven de kracht hebben om voor de camera te staan en aandacht te vragen voor de zaak van een vermoord meisje dan heb je het als vader en als journalist goed gedaan en laat je de wereld een mooie erfenis na.

RIP #peterrdevries — Emine Uğur (@overlistener) July 15, 2021



