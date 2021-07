Dit zijn de 5 podcast-tips van… Eline Maarse

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Eline Maarse.

Eline Maarse studeerde journalistiek en begon haar carrière bij GIEL, de ochtendshow van Giel Beelen op 3FM. Daarna heeft ze bij ongeveer elke publieke radiozender als freelancer gewerkt. Tot twee jaar geleden was ze de sidekick van Eddy Keur op NH Radio. Ze is betrokken bij meerdere podcasts en geeft workshops over hoe je zelf een podcast kunt maken.

5 podcast-tips

Vandaag tipt Eline Maarse je haar 5 favorieten. Dit zijn ze:

1. Fuck Wijn

„Ronald van de Streek van bierbrouwerij vandeStreek en Ronald Giphart hebben Fuck Wijn, heel hele leuke interactieve podcast waarin bier centraal staat. Voor Fuck Wijn hoef je geen bierkenner te zijn, je hoeft bier alleen lekker te vinden. Iedere aflevering is een bekende bierliefhebbende gast uitgenodigd om mee te praten. Je kunt ook een pakket bestellen zodat je tijdens het luisteren kunt meedrinken en dat is hartstikke leuk om te doen!”

2. Elektra Podcast

„Iedere week haalt comedian Wouter Monden met collega-comedians en cabaretiers herinneringen op aan shows die ze liever waren vergeten. De meest rampzalige verhalen komen voorbij, optredens op kinderboerderijen, in gevangenissen, in stampvolle disco’s waar de muziek uitgaat ‘omdat er nu eenmaal comedy staat gepland’ en nog veel meer. Ik ken Wouter goed en juist daarom is het extra leuk om te horen hoe ook andere comedians regelmatig stukgaan tijdens een optreden.”

3. My dad wrote a porno

„Een hele bekende podcast die wat mij betreft niet mag missen in dit rijtje is: My Dad Wrote a Porno. De vader van de presentator Jamie Morton heeft een soort amateur erotisch verhaal geschreven en hij neemt dit verhaal met twee vrienden door. Elke aflevering een hoofdstuk. Soms is het gewoon heel grappig omdat ze zeggen ‘Hey dit heeft je vader geschreven’, nadat je een heel grafisch beschreven seksscene hebt gehoord. Takke ongemakkelijk soms, maar wat mij betreft een klassieker!”

4, Veel Over Niks

„Veel over Niks is een podcast met Iman de Vries, Esther Davids en Sjoerd Reitsma. Om de week bespreken ze opvallende en zeer specifieke ergernissen. Anekdotes, herkenbare situaties en discussies zijn de basis voor deze podcast. Ik vind dit heel erg leuk omdat ik mezelf heel vaak erger aan hele kleine dingen en dankzij deze podcast weet ik nu dat ik daarin niet uniek ben.”

5. Gimlet Academy

„Luisteren naar podcasts is natuurlijk heel erg leuk, maar wil je zelf een podcast maken? Pak de Gimlet Academy er dan even bij. Je krijgt in 5 korte afleveringen een goed idee wat er allemaal bij komt kijken. Leuk om ook aan anderen mee te geven zodat ze zelf aan de slag kunnen.”