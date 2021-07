Volledige Australische atletiekploeg gaat in quarantaine op Olympische Spelen

De pandemie maakt de Olympische Spelen van dit jaar – of eigenlijk vorig jaar – een stuk ingewikkelder. Nu blijkt de volledige atletiekploeg van Australië het haasje. Alle 63 atleten zijn in quarantaine geplaatst. Eén van hen zou namelijk in nauw contact zijn geweest met de Amerikaanse polsstokhoogspringer Sam Kendricks.

Kendricks heeft samen getraind met zijn Australische collega Kurtis Marschall. Dat is voor het Australisch Olympisch Comité van de Australiërs reden genoeg om de hele ploeg af te zonderen van elkaar en andere atleten.



Onduidelijk of atletiekploeg meedoet

Het is nog niet duidelijk of de atletiekploeg deel kan nemen aan wedstrijden, melden verschillende media. Morgen begint het olympisch atletiekprogramma. Wellicht halen ze atleten individueel uit quarantaine. Maar het kan ook zijn dat de atletiekploeg wedstrijden moet missen.

Vanwege zijn positieve test kan wereldkampioen Sam Kendricks niet meedoen aan de Spelen. Het Amerikaans Olympisch Comité liet weten dat de 28-jarige topsporter in quarantaine blijft. Vijf jaar geleden won hij op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro nog de bronzen medaille. Samen met de Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis, was Kendricks favoriet voor de gouden plak.

Quarantainehotels worden verbeterd

Maar er is ook goed nieuws voor spelers die in quarantaine moeten: het Internationaal Olympisch Comité gaat de omstandigheden voor atleten in quarantainehotels verbeteren. Verschillende landen hebben geklaagd over hoe de situatie is. Ook Nederland liet eerder weten zich grote zorgen te maken. Meerdere atleten zitten in de hotels waar het om gaat. De kamers zouden klein zijn en een raampje openen onmogelijk.

„We zijn bezig de protocollen te verbeteren”, zei Kirsty Coventry, chef van de atletencommissie. „We hebben nauw contact met wie het virus heeft opgelopen en luisteren naar de klachten.” Maar er kan niet heel veel van het IOC worden verwacht, zei ze. De verantwoordelijkheid over de quarantainehotels ligt bij de Japanse overheid.

Twee mensen in ziekenhuis in Tokyo

Twee coronapatiënten die zijn gelinkt aan de Olympische Spelen in Tokio zijn opgenomen in een Japans ziekenhuis. Een woordvoerder meldt dat het om buitenlanders gaat van wie de toestand op dit moment niet ernstig is.

Daarnaast melden organisatoren in Tokio dat er vandaag 24 nieuwe coronabesmettingen zijn geconstateerd die ze kunnen linken aan de Spelen. Daarbij gaat het ook om drie atleten, maar het is niet duidelijk uit welke landen zij komen. Het totale aantal coronabesmettingen in verband met de Spelen is opgelopen tot 193.

