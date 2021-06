Kabinet vergadert over versoepelingen, evenementen hoog op agenda

Het kabinet vergadert vandaag over de aankomende versoepelingen van de coronamaatregelen. Een belangrijk punt op de agenda is de invulling van evenementen dit jaar. Zo bekijkt het kabinet of bijvoorbeeld kunnen festivals doorgaan en welke maatregelen blijven gelden.

Vandaag verzamelt het kabinet zich om de volgende stap in het openingsplan te bespreken. Daarbij horen ook de evenementen die deze zomer gepland staan. Én de aanpak omtrent de coronamaatregelen bij deze evenementen. Want kun je de 1,5 meter afstand handhaven of moet je deze loslaten? En hoe zit het precies met toegangstesten? Vandaag buigt het kabinet zich over dit soort vragen. Belangrijke raadgevers bij deze beslissingen zijn de 25 burgemeesters van de Veiligheidsraad. Zij spraken donderdag over de handhaving van coronaregels en de voorwaarden voor evenementen.



Coronamaatregelen en versoepelingen

De reden dat de evenementen hoog op de agenda staan, zijn onder meer de vergunningaanvragen. Organisatoren dienen deze op tijd aan te vragen en hebben duidelijkheid nodig. Burgemeesters willen hen meer perspectief bieden.

Vandaag bespreekt men het openingsplan uitvoerig Voor zover bekend staan de volgende versoepelingen gepland op 30 juni. Maar deze worden mogelijk vervroegd naar 26 juni. Wat je dan kunt verwachten?

Het aantal bezoekers thuis wordt versoepeld naar maximaal acht personen.

De maximale groepsgrootte binnen mag naar honderd personen.

Evenementen zijn toegestaan.

Uitbreidingen voor sport, cultuur en horeca.

Met toegangsbewijzen meer mogelijk.

Ingewijden benadrukken dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Deze worden nog besproken.



Versoepelingen mondkapjesplicht pas in september

Ook praat het kabinet over andere basismaatregelen. Zoals het opheffen van de mondkapjesplicht in winkels en het openbaar vervoer. Deze maatregelen vervallen pas bij de laatste stap van het openingsplan. Een datum hiervoor is dan ook nog niet bekend. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vertelde eerder dat dit waarschijnlijk op zijn vroegst in september zal zijn. Ook hierover wordt vrijdag nog geen besluit genomen, aangezien ook hier nog geen overeenstemming is.