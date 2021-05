OMT-lid: ‘Festivals zijn mogelijk, maar we moeten niet overmoedig raken’

We kunnen ons eindelijk écht gaan opmaken voor een zomer vol festivals. Tenminste, dat zegt OMT-lid en viroloog bij het Amsterdam UMC Menno de Jong. Hij is alvast voorzichtig positief, maar waarschuwt ook dat we niet overmoedig moeten raken.

„Festivals als Lowlands zijn mogelijk, maar we moeten niet overmoedig raken”, zegt hij in gesprek met AT5. „Er komt weer leven en dat wordt mogelijk gemaakt door de betere cijfers. We moeten nog wel iets lager. Er zijn nog steeds 900 bedden met coronapatiënten en de helft van de patiënten op de ic heeft corona.”

Blij met de cijfers

Het aantal besmettingen in Nederland daalt de laatste weken hard. Ook de ziekenhuizen zien steeds minder nieuwe coronapatiënten „Ik ben hartstikke blij met de cijfers”, beaamt De Jong. „Ook het aantal vaccinaties neemt ontzettend hard toe. Dat heeft ook bijgedragen aan de daling. De situatie is een stuk rooskleuriger. Het weer werkt ook mee.”

Demissionair minister Hugo de Jonge zei tijdens de persconferentie vrijdagavond dat na 30 juni de grote evenementen zoals Lowlands weer mogelijk zijn. Er zullen wel toegangstesten moeten worden afgenomen. „Festivals als Lowlands, daar zou ik dolgraag naar toegaan. Ik ben ook blij dat het misschien mogelijk wordt”, zegt De Jong. „We moeten alleen niet overmoedig raken. In Engeland gooien andere varianten van het virus roet in het eten.”

Alleen festivals als besmettingscijfers blijven dalen

Deze volgende stap geldt alleen als de besmettingscijfers blijven dalen. De basismaatregelen, zoals het handhaven van de 1,5 meter afstand, blijven in principe van kracht. De Jonge sloeg een heel andere toon aan dan bij een eerdere persconferentie, toen hij zei dat mensen om cultuur te zien maar een dvd’tje moesten opzetten.

Gisteren werd bekend dat er voor het eerst sinds december weer minder dan 500 mensen op de intensive care liggen. En ook het aantal nieuwe besmettingen daalt de laatste weken hard. Vorige week vrijdag meldde het RIVM nog meer dan 4100 positieve tests en de vrijdag daarvoor waren het er ruim 5500. Nog een vrijdag eerder melde het RIVM er zelfs bijna 7500.