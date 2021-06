Thuisbezorgd heeft het al onderzocht: We kijken het EK voetbal massaal… thuis

Het is even niet anders. Veel, heel veel Nederlanders gaan het EK voetbal dat vanavond begint thuis in klein gezelschap beleven. Bijna alle Oranjefans (87 procent) kijken het toernooi in een huiskamer, ongeacht mogelijke versoepelingen van maatregelen. Als lijkt het Oranjevirus nog niet overal doorgedrongen, driekwart van de Nederlanders gaat het EK voetbal wel fanatiek volgen.

Dit blijkt uit onderzoek van Thuisbezorgd.nl, uitgevoerd door onderzoeksbureau iVox. Als de uitkomst ‘bijna niemand kijkt het EK voetbal thuis’ was geweest, had Metro het persbericht vast niet van de eten- en drinkenbezorger gehad, maar toch. Logisch is de uitkomst van het onderzoek natuurlijk wel. Tjokvolle cafés met een mega-videoscherm hebben we nu eenmaal niet, vooralsnog niet althans. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat voor later deze maand nog eens bekijken. Vandaag (Italië – Turkije) en zondag (Nederland – Oekraïne) zijn we sowieso op ‘thuis’ aangewezen.

Jongeren zien EK voetbal iets vaker buiten de deur

Er is maar weinig verdeeldheid over waar we dit jaar het EK voetbal kijken, laat het onderzoek onder duizend Nederlanders zien. Het gros van de Nederlanders – die 87 procent dus – volgt het advies van de overheid op en kijkt het EK vanuit huis. Onder jongeren ligt dit percentage iets lager, waar dit ook moge zijn. Maar: nog steeds gaat ruim driekwart van de 18- tot 34-jarigen de wedstrijden thuis volgen. Van alle EK-kijkers zegt bovendien 78 procent dat ze dit met een kleine groep van maximaal vier andere vrienden of familie gaan doen. Dat aantal is het advies van het kabinet bij de huidige coronamaatregelen. Niet alleen Thuisbezorgd deed onderzoek, ook Eénvandaag. Daaruit blijkt juist dat de roep om gezamenlijk ergens naar Oranje te mogen kijken aanzwelt.



Het kabinet speelde de bal al een paar keer voor zich uit, maar de roep om samen Oranje te mogen kijken zwelt aan.@Opiniepanel @GijsRademaker ⁰⁰➡️ https://t.co/0rOnGDkpTF pic.twitter.com/KMabSG6ar7 — EenVandaag (@EenVandaag) June 9, 2021

Mocht Nederland onverhoopt het EK voetbal vroegtijdig moeten verlaten, dan blijven we het toernooi volgen voor onze buurlanden. Zo is België voor de meeste Nederlanders (31 procent) favoriet in het toernooi, gevolgd door Duitsland (10 procent). De liefde van onze zuiderburen is helaas niet helemaal wederzijds. Mocht België uit het toernooi liggen, dan kunnen we van slechts 14 procent van de Vlamingen verwachten dat ze voor Oranje juichen.

Pizza en patat op de bank bij Oranje

Nog een uitkomst van het dit onderzoek voel je vast aankomen: in drie op de tien voetbal kijkende huishoudens wordt bij elke wedstrijd die Oranje speelt eten besteld. Thuisbezorgd: „We verwachten dan ook een drukke periode met piekmomenten tijdens de wedstrijden van Oranje.” Wat we tijdens voetbalwedstrijden vooral bestellen? Pizza en patat. Ernaar gevraagd zeggen 2 op de 5 voetbalkijkers best te willen denken aan een traditionele maaltijd van een van onze tegenstanders. Dat betekent komende donderdag een Oostenrijkse schnitzel en maandag 21 juni een specialiteit uit de keuken van Noord-Macedonië.

