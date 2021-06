Personeelstekort in de horeca: ‘In september wordt het nog erger’

Wellicht zie je de oproepjes voor serveersters, barmedewerkers en koks voorbij komen. De horeca smeekt na de coronacrisis om personeel. En het lijkt erop dat het de komende maanden niet makkelijker wordt.

Het zit de horeca de afgelopen tijd niet mee. Nadat de restaurants en kroegen maanden dicht waren, kampen veel horecagelegenheden nu met een tekort aan mankracht.



Het beste dieet is werken in de horeca. — Remco (@Topdob11) May 31, 2021

Personeelstekort in horeca door lockdowns

Tijdens de lockdowns zochten veel personeelsleden naar andere banen of bijbaantjes. De welbekende 0-uren contracten van veel horecawerknemers waren ineens niet meer interessant, gezien de huidige coronacrisis. Tijdens de drukke zomerseizoenen wordt het horecapersoneel veelal gedomineerd door studenten of jongeren met vakantie. Juist deze doelgroep is dit jaar iets minder happig op een baantje in de horeca.

Verschillende horeca-uitzendbureaus vrezen dat het tekort in september nog veel groter is. En dat betekent weer dat sommige evenementen niet doorgaan. Rik Donders, van Doen Horeca Uitzendbureau, uit zijn zorgen tegen Misset Horeca. Hij verwacht dat in september alles weer open kan vanwege de vaccinaties. „Daardoor wordt het personeelstekort enorm. Als dat straks gaat draaien, zijn er te weinig mensen.”

Creatieve oplossingen

Ook vóór de komst van de coronacrisis was er een tekort aan personeel. Horecazaken zijn er genoeg, maar het ontbreekt al een tijd aan werknemers. Ook JMW Horeca Uitzendbureau, van Tempo-Team, erkent de krapte. Volgens hen is de vraag naar barmedewerkers en koks het grootst. „Zoek niet alleen naar studenten. Bedrijven kunnen ook zelf mensen opleiden of wat oudere medewerkers inzetten.”

Verschillende uitzendbureaus verzinnen creatieve vormen voor het vinden van horecapersoneel. Zo werken sommige bureaus samen om gaten in roosters te vullen en zijn er meer flexwerkerplatformen op de markt. Het Duitse Zenjob en nieuw banenplatform Deats maken hun intrede op de Nederlandse horeca-banenmarkt.



Hele dag complimentjes krijgen en fooi. Wat heb ik werken in de horeca gemist. 🤑🤑 — DBNZN⚡️ (@douaabnzn) May 29, 2021

QR-codes door tekort aan personeel

Sommige ondernemers maken gebruik van een QR-code om bestellingen op te nemen. Doordat gasten deze handeling zelf verrichten, kunnen horecaondernemers weer besparen op personeel.