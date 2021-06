Kabinet wil eerder versoepelen dan gepland; volgende stap vanaf 26 juni

Het kabinet wil de versoepelingen van de coronamaatregelen versnellen. De overheid heeft het plan om vanaf 26 juni het land weer verder open te gooien en daarmee flinke versoepelingen te introduceren. Dat is vier dagen eerder dan het geplande 30 juni.

Het meeste van deze maatregelen zou aanvankelijk blijven gelden tot 21 juli, maar door de goede coronacijfers in de ziekenhuizen en de stijgende vaccinatiegraad werd het vervroegd tot 30 juni. Het kabinet wil daar nu nog een paar dagen afhalen en op 26 juni versoepelen. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.

Tot nu toe zijn er twaalf miljoen vaccinaties gezet en lopen de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames drastisch terug. Zo zijn er vandaag voor het eerst sinds 10 september vorig jaar minder dan 900 positieve tests afgenomen in een dag. Voor Den Haag reden om versneld te versoepelen.

Versoepelingen: Meer ruimte, sporten en festivals

De versoepelingen houden in dat er meer ruimte komt. Zo mag je thuis met een groep van acht personen zijn. Dat zijn er nu maximaal vier. Ook buiten mag je met 8 personen bij elkaar komen. Ook mogen er meer mensen aanwezig zijn in horecagelegenheden. Zo mogen er tot 100 personen in een restaurant.

Verder mag de horeca tot middernacht openblijven en zijn er verruimingen voor horeca, musea, theaters en bioscopen. Een belangrijke stap voor velen is dat ook binnen- en buitensporten, ook in wedstrijdverband, weer is toegestaan en grote evenementen, zoals festivals, mogen weer worden opgestart.

Basisregels en toegangstesten

Bezoekers van deze evenementen moeten zich wel laten testen of een vaccinatiebewijs hebben. Ook als je een bewijs hebt dat je recent corona hebt doorgemaakt, krijg je toegang. Als je een nachtclub of discotheek in wil, die ook weer opengaan, moet je ook een test- of vaccinatiebewijs laten zien.

De basisregels blijven nog steeds van kracht. Waar mogelijk dient er anderhalve meter gehouden te worden en worden er mondkapjes gedragen. Over dat laatste is het kabinet nog wel flink aan het discussiëren.

Persconferentie coronamaatregelen

De ministerraad komt nog bijeen om te beslissen of de aankomende versoepelingen doorgaan. Naar verluidt is er vrijdag een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge.