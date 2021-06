Mensen die broodkapje (of toch kontje?) opeten, verspillen minder ander voedsel

Eet jij het kapje van je brood altijd op? Dan verspil je waarschijnlijk over het algemeen een stuk minder voedsel. Dat blijkt uit een onderzoek van het Voedingscentrum. Mensen die de broodkapjes ook opeten, gooien volgens het onderzoek tot de helft minder ander voedsel weg dan mensen die het kontje laten liggen.

Ongeveer de helft van de duizend Nederlanders die deelnamen aan het onderzoek, gaven aan de achterkant van het brood op te eten. 14 procent eet meestal hun korstjes op en zo’n 35 procent geeft aan nooit tot soms de uiteinden van het brood ook weg te werken.

Broodverspilling

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de helft die hun kontjes wel opeet over het algemeen minder voedsel verspilt. Volgens het Voedingscentrum gooien we vooral brood weg: zo’n twee miljoen kilo per week. Daarmee staat brood bovenaan de lijst met voedsel die we wekelijks weggooien, op de voet gevolgd door groente.

Mensen die de broodkapjes opeten, gooiden in een week toch nog gemiddeld 21 gram aan brood weg. Dat is echter drie keer zo weinig als de zestig gram brood die broodkapjesweigeraars in de kliko deponeren. En het blijkt dat Nederlanders die de knapperige kontjes over het algemeen minder voedsel verspillen: 175 gram per week tegenover 329 gram bij de niet-kapjeseters.

Broodkapje vs. broodkontje

Hoe noem jij de achterkant van het brood eigenlijk? Nederland wordt er zwaar door verdeeld. Is het nou een kapje, een kontje, een korstje of moeten we het Friese ploske integreren? Net toen de periodieke patat-frietdiscussie was gaan liggen, braken er onlangs bijna Twitterrellen uit over hoe je de achterkant van een brood noemt en was het woord ‘kontje’ opeens trending.

Niet dat daarmee het kontje definitief de slag heeft gewonnen. Het ging er fel aan toe onder aanhangers van het kapje. „Kapje. Iedereen die het een kontje noemt is raar. Want hoe heet de andere kant dan? NOU?”, zei een kapjes-fan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kapje. Iedereen die het een kontje noemt is raar. Want hoe heet de andere kant dan? Nou? NOU? https://t.co/yKBHsnqa9c — Wiard Kuné (@Kjoen2u) May 23, 2021

Een goede vraag, maar daar waren veel kontje-zeggers het niet mee eens. „What the hell, sommige mensen noemen dat een kapje? Dat heb ik nog nooit gehoord!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

What the hell sommige mensen noemen dat een ‘kapje’? Dat heb ik nog nooit gehoord. 😂 https://t.co/zmTOkJSqoK — Lotte (@LotteKoendering) May 23, 2021

De kontjes tegen de kapjes was zeker de grootste strijd, maar ook het korstje kwam veelvuldig voorbij. En Anneke had nog een ander alternatief. En Berrie heeft wel een héél rare naam voor de achterkant van het brood…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sorry hoor maar dit is een klepje 💁🏼‍♀️ https://t.co/90FKeoLxt3 — Anneke (@AnnekeJonker) May 23, 2021