Agent vrijgesproken na vuistslagen; ‘zware mishandeling’ nodig voor arrestatie

Een politieagent uit Arnhem krijgt geen straf nadat hij een lastige arrestant in 2019 vuistslagen toediende. Volgens de rechter was het gebruikte geweld binnen de grenzen en daarom gaat de man vrijuit.

Op 7 augustus 2019 kregen twee politiemensen een melding van een bromfietser die problemen had met een agressieve man. Toen de politie ter plaatse kwam en de man aantrof, deed deze ook tegen de agenten lastig.

De man wilde zich niet identificeren, bedreigde de agenten en bleef elke keer weglopen. Daarop werd versterking opgeroepen en kwam de bewuste politieagent met een collega ter plaatse. Nadat de problemen aanhielden, werd gepoogd de agressieve en fors gebouwde man aan te houden.

Die aanhouding leverde een nachtelijke worstelpartij op tussen de agenten en de arrestant. De betrokken agent, een collega en de man vielen daarbij van een talud af. Ook toen was de man nog niet tot kalmte gebracht. Hij kreeg toen van een van de agenten een klap in het gezicht met de vlakke hand.

Politieagent slaat arrestant

Toen ook dat niet hielp sloeg de nu van rechtsvervolging ontslagen politieagent de man in het gezicht met zijn vuist. Dat deed hij nog eens twee keer, totdat het verzet gebroken was. De gearresteerde man liep daarbij een gebroken oogkas op.

De man diende een aanklacht in tegen de agent. De rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van zware mishandeling, maar vond niet dat het strafbaar was. De agent gebruikte geen disproportioneel geweld volgens de rechtbank.

Ook stelde de rechter dat het „niet aan de rechtbank is om achteraf in alle rust te oordelen of de agent in de hitte van de strijd andere keuzes had moeten maken”. De nu 35-jarige politieagent hoeft dus niet meer te vrezen voor consequenties.

Politiegeweld

Regelmatig worden er politieagenten voor de rechter gesleept voor het gebruiken van geweld tijdens een aanhouding. Zo was er recent ophef over ME’ers en politieagenten die tijdens rellen buitenproportioneel geweld zouden hebben gebruikt.

In Nederland is vooral de zaak Mitch Henriquez bekend als het gaat om politiegeweld. De man overleed in 2015 na een hardhandige aanhouding, waarbij agenten een nekklem gebruikten. Twee agenten werden vervolgd, waarvan er later één van de agenten veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.