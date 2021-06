Gommers en Kuipers snappen niets van mondkapjesdeal Van Lienden

Diederik Gommers en Ernst Kuipers hebben geen goed woord over voor de mondkapjesdeal met de overheid waar ondernemer Sywert van Lienden ruim 9 miljoen euro aan heeft overgehouden.

„Ik snap niet dat hij het geld niet terugstort”, zei Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gisteravond in het programma Beau op RTL 4. Diezelfde Gommers sleepte gisteravond overigens een prijs in de wacht bij The Best Social Awards.



Diederik Gommers en Ernst Kuipers reageren op de situatie rondom Sywert van Lienden. "Ik snap niet dat hij het geld niet terugstort", zegt Gommers. "Geen goed woord voor over. Dit was een crisissituatie. Als je daar op deze manier misbruik van maakt…", aldus Kuipers. #BEAU pic.twitter.com/RACFzSJFV1 — BEAU (@BeauRTL) June 3, 2021

‘Van Lienden maakte misbruik van crisissituatie’

„Dit was een crisissituatie”, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Hij zegt niet te snappen dat „iemand daar op zo’n manier misbruik van maakt”. Presentator Beau van Erven Dorens liet zich in de talkshow vaccineren tegen het coronavirus. De 50-jarige presentator kreeg de prik van diezelfde Kuipers.

Van Lienden ligt onder vuur omdat hij eerder had gezegd dat hij zonder winstoogmerk mondkapjes zou regelen. Naar nu blijkt heeft hij er 9 miljoen euro winst op gemaakt en zijn twee compagnons ieder 5 miljoen. Het ministerie van Volksgezondheid meldde gisteren dat het de mondkapjesdeal met Van Lienden heeft voorgefinancierd. Dat gold ook voor ruim honderd leveranties van beschermingsmiddelen tegen corona door andere bedrijven.



Ook Tweede Kamer snapt niets van mondkapjesdeal

De Tweede Kamer laakt de handelwijze van Van Lienden, zo bleek gisteren in een debat over de coronacrisis. Maar volgens Tamara van Ark (Medische Zorg) is alles volgens de regels gegaan.

„Sommige deals werden door de overheid voorgefinancierd, andere werden achteraf betaald”, erkent Van Ark. „Wat voor ons het allerbelangrijkste was, was dat we die mondkapjes moesten hebben. We hadden daarom niet de luxe om te kiezen. Als voorfinanciering nodig was, deden we dat.”

Van Ark zegt „niet tot in de details nauwkeurig te weten” wat er met Van Lienden is afgesproken. „Maar ik ga er van uit dat dat zeker gebeurd is, omdat het zeker gebruikelijk was in die tijd om deals ook voor te financieren.”



Vliegtuigjes met een ‘bedankje’ aan Van Lienden

Op verschillende plaatsen vloog gisteren de tekst “€9.000.000!! Bedankt. Sywert” achter twee vliegtuigjes over Nederland. Daarmee lijkt het alsof Sywert van Lienden de Nederlanders wil bedanken voor de enorme opbrengst die hij had met de verkoop van mondkapjes aan de Nederlandse overheid. Die liggen nog altijd ongebruikt op de plank.

Hoewel een enkeling zich op sociale media verbaast over het bravoure van Van Lienden, vermoeden de meesten dat het om een grap gaat. Matthijs Kleij deelde het bericht van „een grote ‘fan’ van Sywert” op Twitter vanuit Utrecht en NOS-presentatrice Simone Weimans, die de tekst vanuit Amsterdam zag overvliegen, vraagt zich af wie erachter zit.

Het CDA bekijkt ondertussen het verzoek van één CDA-lid om Sywert van Lienden te royeren als partijlid. Van Lienden schreef het afgelopen jaar mee aan het verkiezingsprogramma van de partij. Vorige week reageerde de veelbesproken man nog op de aantijgingen rond de mondkapjesdeal. Sinds het afgelopen weekend is er stilte.