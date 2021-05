Spionage en privacyschending: ‘Nederland verliest grip op digitale markt’

Cyberdreigingen, spionage en privacyschending. Nederland verliest de controle over de digitale markt. Het grootste deel van de online wereld is namelijk in handen van Amerika en China. En dat is gevaarlijk voor de cyberveiligheid.

Daarvoor waarschuwt de Cyber Security Raad (CSR) in een nieuw advies. Volgens hen moet het kabinet ingrijpen. De Nederlandse economie zou afhankelijk zijn van Amerikaanse en Chinese technologie. Daardoor staat de nationale en economische veiligheid in Nederland onder druk. De politiek moet hier meer aandacht aan besteden, vindt de CSR.



Onze digitale autonomie staat onder druk. De CSR adviseert daarom dat digitale autonomie op het hoogste politieke en ambtelijke niveau moet worden belegd, vanuit een integrale visie op cyberweerbaarheid. https://t.co/8UOXFOxNfq — Cyber Security Raad (@RaadCyber) May 14, 2021

Amerikaanse techbedrijven domineren digitale markt

„De tijd dringt” , stelt het adviesorgaan. „Er moet én kan nu actie worden ondernomen om strategische autonomie te waarborgen.” Het zou anders betekenen dat de grote online spelers de overhand nemen. Nederland is grotendeels afhankelijk van Amerikaanse bedrijven als Microsoft, Amazon, Google en Oracle. Daardoor staan we automatisch onder controle van dit soort landen. Regels over spionage en privacy worden dan door hen bepaald. En dat gaat ten kosten van de cyberveiligheid.

De CSR pleit voor „digitale autonomie” in het kabinetsbeleid. Dat waarborg je volgens het adviesorgaan door waardevolle techbedrijven te steunen. De raad bestaat uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

Digitale autonomie noodzaak voor cyberveiligheid

Wetenschapper Lokke Moerel is een van die raadsleden. Ze benadrukt dat de EU digitale autonomie wel hoog op de agenda zet. „Daar is de urgentie echt doorgedrongen en dat zien we ook in de landen om ons heen. We moeten ook op nationaal niveau een aantal stappen zetten.”

Gerrit van der Burg is lid van de raad namens de publieke sector. Ook hij vindt dat dit onderwerp op de agenda van de Nederlandse politiek moet. „Cybersecurity wordt niet vanuit het bredere perspectief aangepakt. Dat moet echt anders en daarom komen we met dit advies.”



