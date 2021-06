Twitter: ‘Willem Engel moest tweet over Eriksen verwijderen’

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft een tik op de vingers gekregen van Twitter. Het platform droeg hem op zijn tweet over Christian Eriksen, de Deense voetballer die tijdens Denemarken – Finland onwel werd, te verwijderen.

Engel deed wat Twitter vroeg en verwijderde zijn tweet. Toch schorste Twitter zijn account tijdelijk. Hoe lang dat duurt is niet duidelijk, maar Engel heeft sindsdien nog geen nieuwe tweets geplaatst. Zijn oude tweets zijn wel zichtbaar.

Tweet van Willem Engel over Christian Eriksen

Zaterdag, tijdens de EK-wedstrijd van (en in) zijn land, zakte Eriksen in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Engel had dat te maken met de vaccinaties, hij riep dan ook op om met de prikken te stoppen. „Er valt net een Deen dood neer op het EK, hopelijk kunnen ze hem nog reanimeren. Het experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijkt krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er moet direct gestopt worden met injecties”, is te lezen in een foto van de verwijderde tweet.



Vandaag laat Twitter weten dat het niet is toegestaan om onjuiste berichten over vaccinaties te plaatsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om „ontkrachte beweringen over de nadelige gevolgen van vaccinaties” en om „onjuiste beweringen die de indruk wekken dat vaccins worden gebruikt om bewust schade te berokkenen”. Als Willem Engel vaker in de fout gaat, zou dat ertoe kunnen leiden dat zijn account definitief wordt geblokkeerd.

‘Eriksen niet gevaccineerd’

De theorie van Engel lijkt sowieso niet te kloppen, want Eriksen is helemaal niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldde zijn werkgever, de Italiaanse voetbalclub Internazionale. Ook de voetballer zelf liet van zich horen, op Instagram. Hij plaatste een foto van zichzelf met zijn duim omhoog, vanuit zijn ziekenhuisbed. „Dag iedereen, heel erg bedankt voor jullie lieve en geweldige berichten van over de hele wereld. Het betekent veel voor mij en mijn familie”, schreef hij.



Ruzie tussen Engel en Van Ranst

Willem Engel haalt zich wel eens vaker de woede van Twitter op de hals. En dan niet alleen het bedrijf, vooral ook de gebruikers van het sociale medium zijn vaak niet blij met hem. Zo was een tijdje geleden #StopWillemEngel trending, nadat hij zei dat viroloog Marc van Ranst de bedreigingen die hij ontving, aan zichzelf te danken had. Van Ranst zit ondergedoken omdat Jürgen Conings, een Belgische militair, hem dreigde te vermoorden.

„Dit is wat Van Ranst zelf heeft gecreëerd. Opzettelijk mensen in een angst-terreur storten”, viel te lezen in een screenshot van een tweet van Engel. Volgens velen maakte Engel zich hiermee schuldig aan opruiing.