Nieuwe stem NS gaat op stations vertellen dat je trein wat later vertrekt

De NS heeft vanaf morgen op de stations een nieuwe omroepstem voor de reizigers. Geloof het of niet, maar de ‘oude stem’ hoorden we al 25 (!) jaar.

Stemactrice Karin van As neemt het stokje over van Tuffie Vos, die dus al een kwart eeuw op de Nederlandse treinstations te horen is. Morgenochtend klinkt de nieuwe omroepstem voor het eerst op de stations Leiden Lammenschans en Soest-Zuid.

Nieuwe stem NS eind 2021 op alle stations

Gedurende de dag komen daar steeds meer kleine treinstations bij. De NS verwacht dat de stem van Van As eind 2021 op alle stations in het land te horen is.



De stem van Van As is gekozen uit een groep professionele stemacteurs en -actrices. De NS lette bij het kiezen van een nieuwe omroepstem erop dat de persoon goed verstaanbaar is en vriendelijk klinkt. Het spoorwegbedrijf liet onderzoeksbureau Neurensics daarvoor zelfs hersenonderzoek doen onder 24 reizigers.

Stem NS ‘verzacht negatieve emoties’

De deelnemers kregen tijdens een hersenscan drie verschillende stemmen te horen. De stem van Van As, een andere, voor de deelnemers onbekende stem en een stem van een geliefde, zoals een moeder of vriendin. Uit het onderzoek bleek dat de stem van Van As negatieve emoties verzacht. Dat is volgens de NS belangrijk omdat de omroepstem ook vervelende zaken als vertragingen, werkzaamheden en perronwissels moet verkondigen. Voorgangster Vos meldde vroeger overigens gewoon dat je trein vertraging had, de afgelopen jaren vertelde zij alleen de nieuwe tijd waarop je reis zou beginnen.

Nieuwe stem NS sprak klanken, woorden en zinnen in

De NS maakt voor de nieuwe stationsomroep voor het eerst gebruik van de techniek text-to-speech. Deze geavanceerde techniek zet een om te roepen bericht automatisch om in een door Van As uitgesproken tekst, aangepast op het station en op de situatie. Zij heeft hiervoor allerlei losse klanken, woorden en zinnen ingesproken.

De voorganger van Van As, Tuffie Vos, was in 1996 voor het eerst te horen op een NS-station. Metro schreef al eens een verhaal over haar stem. In 2005 klonk haar stem op alle stations in het land. Naar schatting schalde haar stem meer dan 2,5 miljoen keer over de perrons van de stations.