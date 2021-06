Ook Twitter is klaar met Willem Engel na tweet over link Eriksen en coronavaccin

Een tweet van Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid heeft veel ophef veroorzaakt op Twitter. Engel legde in die tweet een verband tussen het in elkaar zakken van de Deense voetballer Christian Eriksen en het coronavaccin. Veel mensen zijn erg boos en het account van Engel wordt, als je de tweets mag geloven, massaal gerapporteerd.

„Er valt net een Deen dood neer op het EK, hopelijk kunnen ze hem nog reanimeren. Het experiment is schandalig mislukt. Soms is gelijk krijgen het ergste dat je kan overkomen. Er moet direct gestopt worden met injecties”, schreef Engel zaterdagavond op Twitter. De tweet zelf is inmiddels verwijderd. Het is niet duidelijk of Engel dit zelf heeft gedaan of dat Twitter er genoeg van had.

De tweet van Engel is niet op feiten of informatie gebaseerd. Bovendien heeft Guiseppe Marotto, de directeur van de Italiaanse voetbalclub Internazionale waar Eriksen voetbalt, al laten weten dat Eriksen niet gevaccineerd was tegen corona en ook nog geen corona gehad heeft.

Als reactie op de tweet van Engel roepen mensen elkaar massaal op om zijn account te rapporteren. Ook de Belgische viroloog Marc van Ranst heeft laten weten het account gerapporteerd te hebben. „Ik ben helemaal klaar met deze oplichter, en ik kan enkel maar suggereren dat iedere Nederlander deze kerel voorgoed vergeet. Finita la commedia.”

Van Ranst kwam onlangs ook in aanvaring met Engel op Twitter. Die had gezegd dat de viroloog zelf schuld had aan het feit dat hij wordt bedreigd, vanwege zijn „aandeel in de angstpandemie”.



Stop met die onnozele praat te verkopen. Je bent volledig verkeerd, totaal ongeïnformeerd, en jouw antivaccinatiegeleuter kost mensenlevens. En dat allemaal opdat argeloze Nederlanders donaties zouden overschrijven op je rekeningnummer. Heb jij werkelijk geen morzel fatsoen, man? — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 11, 2021

De uitlatingen van Engel roepen felle reacties op. Zo zeggen mensen dat hij „normaal moet doen”. Schrijver en columnist Özcan Akyol noemt hem een „psychopaat”. Engel reageert op veel berichten en blijft zijn standpunten verdedigen.

Eriksen zakte zaterdagavond tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland plots in elkaar en moest minutenlang gereanimeerd worden. Het medische personeel wist hem terug te halen en de Deen is naar het ziekenhuis gebracht. Momenteel is bekend dat Eriksen bij kennis is en in stabiele toestand in het ziekenhuis in Kopenhagen ligt.



