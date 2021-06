Arc de Triomphe wordt ingepakt, als eerbetoon aan kunstenaar Christo

Ga je in september toevallig naar Parijs? Dan heb je een extra bezienswaardigheid te pakken. De Arc de Triomphe is dan namelijk helemaal ingepakt. Dit onder het motto ‘kunst’.

Half juli wordt al begonnen met het inpakken van de wereldberoemde Arc de Triomphe in Parijs. Het kunstproject is nog voorbereid door verpakkingskunstenaar Christo, die ruim een jaar geleden op 84-jarige leeftijd stierf. De triomfboog moet op 18 september helemaal verhuld zijn met doek. Het geldt als postuum eerbetoon aan de kunstenaar.

Arc de Triomphe maar twee weken ingepakt

Het twee maanden durende inpakken van de Arc de Triomph is overigens een klus voor twee weekjes kijkgenot, verbazing of wat dan ook. Na die twee weken wordt het bekende bouwwerk aan het einde van de Champs-Élysées alweer uitgepakt.

Het project in Parijs wordt uitgevoerd door het team van Christo en de Franse monumentenzorg CMN. De actie van de in Bulgarije geboren artiest stond oorspronkelijk gepland voor het voorjaar van 2020, maar moest meerdere keren worden uitgesteld.

De werkzaamheden voor de verpakking van het symbool van de Franse hoofdstad starten na 14 juli, de Franse nationale feestdag. De triomfboog wordt verpakt in 25.000 vierkante meter recyclebaar polypropyleen stof. De stof is zilverblauw. Ook wordt een 3 kilometer lang rood koord gebruikt.

Bouwwerk van Napoleon in Parijs

De triomfboog werd begin 19e eeuw in opdracht van keizer Napoleon I gebouwd om zijn overwinningen te verheerlijken. Onder de boog bevindt zich het graf van de onbekende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.

In 1985 pakten Christo en zijn in 2009 overleden vrouw Jeanne-Claude de beroemde Parijse brug Pont Neuf al eens in. Deze werd toen bedekt met een zandkleurige stof. Het kunstenaarsechtpaar baarde eveneens opzien met onder meer de verpakking van het Reichstag-gebouw in Berlijn in 1995. De twee waren al sinds 1962 van plan om de Arc de Triomphe te verhullen.

Christo heette voluit Christo Vladimirov Javacheff. Hij was ook architect, beeldhouwer en schilder. Christo overleed op 31 mei 2020.