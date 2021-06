Grote brand legt hoofdgebouw vakantiepark Beekse Bergen in as

Een vlammenzee legt het hoofdgebouw van vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek vanochtend in as. De brandweer waarschuwde dat het aangrenzende zwembad, met chloor, zorgt voor een gevaarlijk situatie. Oorzaak van de brand bij het safaripark is een gaslek. Er vielen geen gewonden.

Het houten gebouw lijkt het niet te overleven. In mum van tijd ontstond na een gaslek de brand. In het hoofdgebouw zijn onder meer het restaurant en een zwembad te vinden. Het vuur brak rond 9.00 uur uit in het restaurant, waar vermoedelijk een steekvlam ontstond. Ruim veertig brandweerlieden proberen de brand onder controle te krijgen. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio vertelde tegen het Brabants Dagblad dat „de brand niet meer te houden is”. Zover bekend vielen er geen gewonden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Explosie bij enorme brand Beekse Bergen @omroepbrabant pic.twitter.com/rS7STocbps — Noël van Hooft (@NoelvanHooft) June 16, 2021

Brand Beekse Bergen niet bij de dieren

In het pand zit ook een zwembad dat nu de nodige risico’s met zich meebrengt. „Chloor is een gevaarlijke, bijtende en giftige stof. Zodra hier vuur bij komt is het erg gevaarlijk om die lucht in te ademen”, aldus de woordvoerster.

De brand ontstond op het vakantiepark dat buiten het safaripark ligt. Meerdere mensen maken zich zorgen over het welzijn van de dieren op het park. Het is onduidelijk of de rookwolken een gevaar vormen voor de dieren van de Beekse Bergen. De rook is wel tot ver te zien en te ruiken, maar waait een gunstige kant op. De rookwolken trekken over het Victoriameer richting het buitengebied.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Afgelopen weekend nog geweest. Zo triest. Mag het allemaal eindelijk open, verlies je door een gaslek al je park faciliteiten. O.a. zwembad, restaurant en kidsclub zitten hier. #beeksebergen pic.twitter.com/qWZcQaaHX4 — Irish (@xXIriss) June 16, 2021

Safaripark gaat open

Voor de bezoekers die momenteel in de vakantiehuisjes van het park verblijven is geen evacuatie nodig. Wel komen er meldingen binnen van stankoverlast vanuit de Brabantse plaatsen Goirle en Moergestel. Volgens een woordvoerster van Beekse Bergen kan het safaripark vandaag hoogstwaarschijnlijk open. „Het safaripark ligt een eind van het vakantiepark af. Zoals het er nu naar uitziet lopen de dieren dan ook geen gevaar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook vanuit Goirle is de rook van de brand op Vakantiepark Beekse Bergen in #Hilvarenbeek goed te zien pic.twitter.com/DAvsA2Gaah — Jimmy (@jimmy_spijkers) June 16, 2021

Safaripark Beekse Bergen ligt in de gemeente Hilvarenbeek in de provincie Noord-Brabant. Het is qua oppervlakte het grootste dierenpark van de Benelux.