Kratje bier flink in de aanbieding in supermarkt? Dat mag straks niet meer

Stunten met prijzen van alcohol in de supermarkt of slijterij, kan straks niet meer. Per 1 juli gaat de nieuwe Alcoholwet in die de oude Drank en Horecawet (DHW) vervangt. Verkopers mogen niet meer dan 25 procent korting geven.

Grote kortingen of aanbiedingen op een kratje bier of paar flessen wijn zijn straks niet meer de bedoeling. Voorheen mocht een supermarkt nog 50 procent korting geven, maar dit wordt dus nu met de helft verlaagd. Tegen NU.nl vertel directeur Peter Wolf van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) over de nieuwe wet. „Twee halen, een betalen kan vanaf 1 juli niet meer.” Hij vertelt dat de nieuwe wet het alcoholgebruik en -misbruik moet beperken. STIVA concludeert dat het aantal overmatige- en zware drinkers inmiddels op het laagste niveau ooit ligt.



Op https://t.co/uZSFrn1HhQ leg ik gevolgen van nieuwe Alcoholwet uit. Verder doet de alcoholsector van alles om problematisch alcoholgebruik tegen te gaan. Stunten met prijs kratje bier of wijn behoort 1 juli tot het verleden https://t.co/CbDF886lfk via @NUnl — Peter De Wolf (@stivadewolf) June 16, 2021

Ook wordt het doorgeven van alcoholische dranken aan minderjarigen strafbaar. De verkoop van drank op afstand, bijvoorbeeld op het internet, wordt strenger.

Alcoholregels anders in horeca

Maar hoe zit dat dan met de horeca? Daar laten ze de touwtjes iets losser. Een ‘Happy Hour’ of ‘twee halen, een betalen’, mag daar nog wel. De strengere regels gelden namelijk voor ‘gebruik elders dan ter plaatsen’. In de horeca nuttig je een drankje bij de zaak zelf. Horecagelegenheden mogen maximaal 60 procent korting geven. Gemeenten beslissen per regio wat daarvoor de grenzen zijn.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij dat er ruimte blijft voor de horecagelegenheden en de verantwoordelijkheid bij gemeenten ligt. De organisatie staat achter nieuwe Alcoholwet en vindt het strenger bestraffen, van het doorgeven van alcohol aan minderjarigen, een goed idee.

Handhaving Alcoholwet supermarkt en slijterijen

De handhaving voor deze nieuwe regels ligt bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Overtredingen worden door hen beboet. Volgens een woordvoerder variëren die boetes tussen de 1.360 euro en 5.440 euro. De hoogte baseren zij op de grote van het bedrijf en ze kijken of er eerdere incidenten plaatsvonden.