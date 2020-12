Schattig: zeldzaam zebraveulentje geboren in Beekse Bergen

Beschuit met muisjes in safaripark Beekse Bergen. Er is namelijk een bijzonder dier geboren: een grévyzebra, die de naam Lara heeft gekregen.

Op lange poten, af en toe wild springend en ronddartelend loopt Lara naast haar moeder in het verblijf. „Het nieuwsgierige veulentje is druk bezig om onder het toeziend oog van haar moeder de savanne in Beekse Bergen te ontdekken”, schrijft het park op Instagram. Volgens het wildlifepark in Hilvarenbeek maakt Lara het goed.

Zebraveulentje met bruine strepen

De grévyzebra wordt met hele lange benen geboren. Daardoor kan het veulen zich beter verstoppen in de groep, legt Beekse Bergen uit. Na de geboorte kan een veulen al binnen tien minuten staan. Na een uur kan hij al lopen en rennen, wat in de natuur erg handig is. Bij de geboorte heeft het veulen bruine strepen, zo is op de video van het park te zien.



De grévyzebra is een bedreigde diersoort. Daarom is er in Beekse Bergen een fokprogramma, waar ook Artis en Dierenpark Amersfoort aan meedoen. De bedreigde zebrasoort leeft alleen in Ethiopië en Kenia. Er zouden nog maar 1700 tot 2100 van deze dieren in het wild leven.

Ze is het eerste grévyzebra-veulen dat in de afgelopen twaalf maanden is geboren in Beekse Bergen. Vorig jaar juli werd er ook eentje geboren: een merrie. De ouders van het dier zijn zebra’s Floris en Melanie. In Artis en Dierenpark Amersfoort werd dit jaar ook een grévyzebra-veulen geboren.

Ronddartelen

Begin dit jaar kwam Grant-zebramerrie Dani in Beekse Bergen ter wereld. De Grant zebra is een ondersoort van de steppezebra. Het is de enige zebrasoort met strepen op de buik. Deze dieren leven in het wild op de open graslanden, steppen en savannes van Oostelijk Afrika. In Beekse Bergen moest Dani het door het coronavirus voorlopig zonder publiek doen. Gelukkig hield dat haar niet tegen om naar lieve lust rond te dartelen.

