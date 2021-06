Australische regio bedekt onder deken van spinnenwebben

Inwoners van de Australische regio Gippsland zijn deze week door spinnen getrakteerd op een bijzonder fenomeen. Grote stukken natuur zijn volledig bedekt onder een deken van spinnenwebben. Het unieke beeld levert prachtige plaatjes op.

De spinnen in de staat Victoria zijn druk bezig geweest. Eén van de achtpotige en veelogige beestjes heeft het voor elkaar gekregen een web van een kilometer lang te maken. Het diertje bouwde zijn web over de weg heen. Een stuk langer dan de dieren in bijvoorbeeld Griekenland deden.

Hoewel dit bijzondere natuurverschijnsel heel tof klinkt, is de oorzaak een stuk minder prettig. Het heeft de afgelopen dagen flink geregend in het gebied. Daardoor staan delen van Gippsland onder water. Veel eerder gebouwde woonplaatsen van spinnen zijn daarmee onder water komen te staan.

Om te overleven maken de spinnen gebruik van ballonvaren of vliegeren. Ze laten zich door de wind meevoeren terwijl ze ragfijne draden loslaten. Luchtstromen vangen de draden op en zorgen dat er een deken ontstaat. Op deze manier kunnen de spinnen ‘vliegen’ en op een hogere plek hun nieuwe huis produceren.

🕷️ Spiders have blanketed parts of Gippsland in Victoria’s far east, showing even insects are attempting to flee carnage left behind by widespread flooding in the region: https://t.co/K8nx9DFIk8

Pictures: Lotje MacDonald pic.twitter.com/5eh6kPa02u

— The Australian (@australian) June 15, 2021