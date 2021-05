NL-Alert: E. colibacterie aangetroffen drinkwater Zuidoost-Brabant

De E. colibacterie is in een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant in het drinkwater aangetroffen. Mensen in Zuidoost-Brabant mogen voorlopig geen water rechtstreeks uit de kraan drinken. Het drinkwater moet eerst minstens drie minuten gekookt worden voor het gedronken kan worden.

De E. colibacterie is aangetroffen in de volgende dorpen in Zuidoost-Brabant: Lage Mierde, Hooge Mierde, Hulsel, Reusel, Hapert en Bladel. De mensen die daar wonen moeten voorlopig hun drinkwater goed koken voor ze het kunnen gebruiken. Drinkwaterbedrijf Brabant Water verwacht dat het probleem rond zondagmiddag opgelost is.

E.colibacterie in drinkwater

De bacterie die in het water aangetroffen is, de E. colibacterie, hoort niet in het drinkwater te zitten. Het is namelijk een bacterie die voorkomt in de darmen van mensen en dieren. Om mensen in Zuidoost-Brabant te waarschuwen voor de bacterie heeft Brabant Water een NL-Alert verstuurd. Daarin wordt geadviseerd het drinkwater eerst grondig te koken voor je het drinkt. Na het koken kan het water wel veilig gedronken worden. Verder gaat het drinkwaterbedrijf de leidingen schoonspoelen. Schrik dus niet als er plots bruin water uit de kraan komt of als de waterdruk minder is dan je gewend bent, dit komt door het schoonspoelen van de leidingen.