Opvallend: studenten nog best tevreden over (thuis) studeren in coronajaar

Studenten zijn over studeren aan het hoger onderwijs nog best tevreden. Ondanks al die studie op afstand. Ondanks corona. Wie dacht dat de meeste studenten een absoluut baaljaar achter de rug hebben – die gedachte is helemaal niet gek – heeft het blijkbaar toch mis.

78 procent van de 137.000 universiteitsstudenten en 66 procent van de 195.000 hogeschoolstudenten geeft aan tevreden tot zelfs zeer tevreden te zijn over hun opleiding in het algemeen. Dit blijkt uit de grootschalige Nationale Studenten Enquête, waaraan ruim 330.000 studenten deelnamen. Zo’n driekwart vond het nog best een prima studiejaar dus, ondanks alles. Hoe komt dat?

Studenten tevreden over docenten

Positieve uitschieters zijn de waardering van docenten en het gevoel van betrokkenheid en contact met de opleiding. Bijna 85 procent van alle studenten is eens met de stelling dat docenten inhoudelijk deskundig zijn, laat het onderzoek van Studiekeuze123 zien. Deze website en stichting verzorgt objectieve informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen van Nederland. Ook is bijna 85 procent het eens met de stelling zich veilig te voelen om zichzelf te zijn op de onderwijsinstelling waar ze studeren.

Daarnaast geeft driekwart aan dat de docenten ervoor zorgen dat het prettig is om vragen te stellen. Bovendien hebben de leraren en leraressen veel kennis hebben over de beroepspraktijk, zo is de mening. Bijna driekwart van de studenten is het ermee eens dat de opleiding open staat voor feedback van studenten. Over de inhoud van de opleiding is ruim 80 procent van de wo-studenten en studenten bij particuliere opleidingen tevreden tot zeer tevreden. Dat geldt voor ruim 70 procent van studenten aan hbo-opleidingen.

Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder van Studiekeuze123: „Studenten zijn in het afgelopen studiejaar over het geheel genomen tevreden met de studie die ze volgen aan het hoger onderwijs. Dat is mooi om te zien.” Kolkhuis Tanke moest de Nationale Studenten Enquête vorig jaar overigens nog aflassen:



Waarover zijn studenten bij het studeren minder tevreden?

De studenten zijn niet over alle aspecten van hun studie even tevreden. De ruimte om zelf vorm te geven aan je programma scoort bijvoorbeeld minder hoog. De helft van de studenten is hier tevreden over, 17 procent ontevreden en 32 procent is neutraal. Waar studenten verder op vrijwel alle onderdelen tevreden zijn over de deskundigheid van hun docenten, vindt een krappe minderheid van 49 procent dat docenten hen ook inspireren.

Een ruime meerderheid van 76 procent van de wo-studenten is het eens met de stelling dat docenten in staat zijn de lesstof goed in het Engels over te brengen. Van de hbo-studenten is 56 procent het hier mee eens. Een minderheid van 45 procent van wo-studenten is tevreden over de voorbereiding op de beroepsloopbaan. Dat percentage scoort dus wat minder. Van de hbo-studenten, is een meerderheid van 56 procent hier tevreden over. Ruim driekwart van de studenten van de particuliere opleidingen vindt de aansluiting op de beroepspraktijk goed. Ook op andere punten onderscheiden hbo-studenten en wo-studenten zich in hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding. In dit zijn enkele opvallende resultaten uitgelicht:

Hoge respons studenten op enquetê over studeren

Buitenlandse studenten hebben het in ons niet altijd even gemakkelijk, schreef Metro in april. Dat heeft echter niet alleen met corona te maken en speelde in de enquête in dit artikel geen belangrijke rol.

De jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123. De enquête is afgelopen jaar in de periode van 18 januari tot en met 14 maart 2021 afgenomen. Er werden meer dan 840.000 studenten uitgenodigd om deel te nemen. De enquête werd door ruim 39 procent ingevuld. Dat is volgens Studiekeuze123 een hoge respons in vergelijking tot andere jaren. Ook dat kan wel eens met corona te maken hebben.

