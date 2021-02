Femke Halsema: ‘Vaccineer jongeren direct in volgende fase’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema roept op meer naar jongeren te kijken. Vooral als het gaat om maatregelen die genomen worden, moet er meer aan deze groep gedacht worden. „We weten dat de jonge generatie op dit moment het meeste lijdt”, zegt Halsema in Nieuwsuur.

„De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan”, staat in een manifest dat door nog zeven anderen is ondertekend. De ondertekenaars roepen op de coronamaatregelen meer te richten op de maatschappelijke gevolgen die de coronacrisis heeft. Het kabinet moet volgens hen verantwoorde risico’s durven nemen, meldt NOS.

Halsema ziet noodzaak avondklok

Dat betekent niet dat Halsema bijvoorbeeld tegen de avondklok is. Daar ziet ze naar eigen zeggen de noodzaak wel van in. „Maar áls we overwegen meer vrijheden toe te kennen, denk dan het eerst aan jongeren.” Eén van die vrijheden kan het toestaan van georganiseerd buitensporten tot 25 jaar zijn. Nu ligt de maximum leeftijd op 18.

Sneltesten worden ook genoemd. Het gaat om de zogenaamde ‘aan de poort’-methode. Met het bewijzen van een negatieve testuitslag kunnen jongeren naar school, studiezalen, sportclubs en buurhuizen. Jongeren tot 25 jaar hebben het volgens onderzoeken zwaar, staat in het stuk.

Kwetsbaren vs. jongeren

Een opvallend statement in het manifest is dat jongeren de volgende groep is die moet worden gevaccineerd. Daarvoor is nog wel onderzoek nodig. Eerst moet blijken dat het vaccin niet alleen de ontvanger beschermt, maar ook de verspreiding van het virus tegengaat. „Dan is het logisch om in de volgende fase jongeren als eerste te vaccineren.”

Er wordt gewezen op het feit dat jongeren in het debat tegenover ouderen en kwetsbaren gezet. Ze zijn wel besmettelijk, maar zelden ziek. Jongeren trekken aan het kortste eind in de bestrijding van het virus. Ze noemen dat bijna 70 procent van de jongeren zich regelmatig eenzaam voelt. Een derde van de jongeren geeft het leven nu een onvoldoende.

Prominente ondertekenaars

Het manifest is ondertekend door ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch (OLVG), voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutellier, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer, pedagoog Micha de Winter en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.