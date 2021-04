Hoogste instroom coronapatiënten in ziekenhuizen dit jaar: ‘Uitschieter’

Terwijl het kabinet vanavond versoepelingen van de coronamaatregelen gaat aankondigen, melden ziekenhuizen de hoogste instroom van coronapatiënten sinds eind vorig jaar.

Volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn het afgelopen etmaal 327 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. Zo’n hoog aantal werd in 2021 nog niet geregistreerd. De laatste dag waarop het LCPS een hoger aantal noemde, was 29 december. Toen werden 430 Covid-patiënten opgenomen.



Eén op de tien test positief ⬇️ Er zijn afgelopen week 53.981 mensen positief getest, 1.542 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 379 op de IC. Er zijn 146 mensen overleden. Meer info: https://t.co/lkt3Q5ttq5 pic.twitter.com/Ahcgptg8ow — RIVM (@rivm) April 20, 2021

Uitschieter in ziekenhuizen

„Dit is een uitschieter. Dat is heel vervelend. Laten we hopen dat het bij een uitschieter blijft”, zegt een woordvoerster van het LCPS. Het centrum zag het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de afgelopen twee weken juist stabiliseren, zij het op een „ontzettend hoog niveau”.

Door het hoge aantal nieuwe patiënten is het totale aantal opgenomen patiënten vandaag toegenomen met 109. In totaal liggen nu 2653 mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen.

Coronapatiënten ic’s

Op de intensive cares liggen inmiddels 823 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, 10 meer dan een dag eerder. De overige patiënten liggen op verpleegafdelingen. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten schommelde de afgelopen twee weken rond de 2500. Op de ic’s nam het aantal patiënten in dezelfde periode met bijna 10 procent toe, van 750 tot de 823 die het LCPS dinsdag meldde.

Coronabesmettingen toegenomen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland is afgelopen week verder toegenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 53.981 positieve testresultaten geregistreerd, 5,3 procent meer dan een week eerder. „Met uitzondering van een dip door het Paasweekend, neemt sinds januari het aantal meldingen van mensen met een positieve coronatest, nagenoeg elke week toe”, aldus het instituut.

Daarbij is het percentage positieve testen afgelopen week toegenomen van 9,6 procent tot 10,1 procent. Het aantal afgenomen testen bedroeg vorige week 493.510, iets meer (1 procent) dan de voorgaande week.

Ook het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is toegenomen. Het RIVM becijfert het nu op 1,06. Het wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen, gemiddeld 106 anderen besmetten. Het R-getal stond vorige week nog onder de 1. Het aantal besmettelijke mensen in Nederland is volgens de laatste cijfers ruim 162.000.

Steeds meer jongere mensen in ziekenhuis

Nu er steeds meer ouderen en kwetsbare mensen zijn gevaccineerd zijn, liggen er volgens het RIVM relatief meer jongere mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Het instituut merkt ook op dat huisartsen nu meer mogelijkheden hebben om patiënten thuis te behandelen met middelen zoals zuurstof en ontstekingsremmers, die voorheen alleen in het ziekenhuis gegeven konden worden. „Door deze samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen worden meer mensen thuis behandeld die voorheen in het ziekenhuis werden opgenomen. De druk door de corona-epidemie op de ziekenhuizen, op de GGD’en en op andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld huisartsen blijft onverminderd hoog”, stelt de organisatie.