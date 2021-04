Confetti, ‘een daverend applaus’, bitterballen: de terrassen zijn weer open!

Het moge duidelijk zijn, of je nu op de terrassen zelf kijkt, of op social media: de terrassen zijn open! En wat een weertje ook, al is het na vandaag weer even over met de pret. Maar dat zijn zorgen voor morgen, vandaag zitten veel mensen op een terras in de zon. Mét iets lekkers erbij, zo wordt het gedeeld op Twitter.



Ik zit heerlijk in de zon op het terras met een malteserkoffie. ❤ pic.twitter.com/fy8fXNfPZw — Eef (@Eefjjj) April 28, 2021

Sinds vanmiddag 12.00 uur stromen de terrassen in Nederland weer vol. De animo is groot ondanks alle coronavoorwaarden. Het leidde op sommige plekken tot lange rijen wachtenden, zoals op de Neude in Utrecht en de Grote Markt in Den Haag. In Groningen werd terraspersoneel onthaald met „een daverend applaus”, vertelt Sander Hoekstra, assistent-bedrijfsleider van De Drie Gezusters op de Grote Markt.

Vaste gasten op de terrassen

„Alle tafeltjes zijn ongeveer wel gevuld, de eerste drankjes zijn naar buiten gegaan”, zegt hij. „De vaste gasten zijn er weer, mensen die er al zeven maanden op gebrand zijn om lekker te socializen. Maar we zien ook veel nieuwe gezichten. Het weer is fantastisch. We hadden geen betere heropening kunnen bedenken.”



Op dit grote terras van De Drie Gezusters in Groningen mogen dus mààr 50 man🤔 pic.twitter.com/w9DGuBWK8d — Chrissie+/- (@Chrissie471) April 21, 2021

Maastricht

Op een zonovergoten Vrijthof in Maastricht namen de obers vlak voor 12.00 uur al bestellingen van gasten op, maar uitgeserveerd werd er pas vanaf 12.00 uur. Precies op dat tijdstip werd voor de horecagelegenheden confetti afgeschoten en stroomden de mensen juichend de terrassen op. Er werd gezongen en de muziek ging aan. Op de Markt stonden voorafgaand aan de opening ook al redelijk veel mensen te wachten.



De terrassen op de Neude zijn weer open. Utrechters staan te trappelen: pic.twitter.com/zfynpKsKs4 — chrisververs (@chrisververs) April 28, 2021

Bret

Het Leidse Plein zit na een aarzelende start, ook helemaal vol, maar niet alleen in het centrum van Amsterdam hebben mensen terraszin. Bij Bret, de buurman van station Amsterdam Sloterdijk, wachten mensen keurig in een bescheiden rij op hun 16 uur-tijdslot. Op hun telefoon laten ze de reservering zien bij binnenkomst. Daarna even handen desinfecteren en je naam en telefoonnummer op een A4’tje schrijven, waarna ze met een vriendelijk „heel veel plezier” hun plek krijgen toegewezen door een andere medewerkster.

Aan de bezette tafels wordt vooral (speciaal)bier gedronken, de muziek smaakt naar zomer, naast sommige banken staan Ici Paris-tasjes, een fotografe loopt rond om een en ander op de gevoelige plaat te zetten. Het is dan ook een speciale dag, deze woensdag. Het geluid dat op deze dag de boventoon voert, is het ontspannen gelach van mensen, dat aan bijna elke tafel te horen is. En het klinkende geluid van glazen, die nog twee uur worden bijgevuld. „Proost, op de volgende. En de volgende.”

Rotterdam

Bij het Nieuw Rotterdams Café in de Witte de Withstraat in Rotterdam werd om het middaguur champagne geopend en werden fakkels aangestoken. Direct na twaalven stroomden de eerste mensen de terrassen in de straat op en werden de eerste biertjes geschonken. Ook bestelden sommige gasten direct een shotje. Er heerst een uitgelaten sfeer, met toeterende auto’s die door de straat rijden.

En de bitterbal mag natuurlijk niet ontbreken.



Voorwaarden terrassen open

Voor de opening van de terrassen geldt een aantal voorwaarden. Zo moeten mensen zoveel mogelijk blijven zitten, contactloos betalen en zich van tevoren registreren. Entertainment op of rond het terras is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal twee mensen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen onder de 12 jaar. Zitten aan een tafel is sowieso verplicht.



