Eerste prik toch later dan 1 juli? De Jonge: ‘Vaccineren loopt vertraging op’

Vóór 1 juli zou elke volwassen Nederlander die dat wil, een eerste prik hebben gehad. Maar door leveringsproblemen van farmaceut Janssen loopt het vaccineren toch vertraging op. Dat verwacht demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Die leveringsproblemen zullen volgens hem gevolgen hebben voor de snelheid van de inentingen in juni.

„Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.” Hoeveel vertraging dat zal zijn, kon de demissionair minister vanochtend nog niet zeggen. Hij komt er vanavond op terug.

Janssen zou in het tweede kwartaal van 2021 drie miljoen vaccins leveren. Het grootste deel daarvan, twee miljoen vaccins, konden we in juni verwachten. Maar door allerlei tegenvallers begint dat aantal wel erg ver van de afspraken in het contract af te raken, zegt De Jonge. Hoeveel er nu precies wordt geleverd, is het ministerie nog aan het uitrekenen.

Er zijn nu 313.000 vaccinaties gezet met het middel van Janssen. Maar er zouden inmiddels al bijna een miljoen vaccins geleverd moeten zijn. De verwachte leveringen tot en met 20 juni op het dashboard, die volgens het ministerie nog wel met veel onzekerheid zijn omgeven, komen in totaal uit op nog geen 1,2 miljoen.

Lange tijd herhaalde De Jonge keer op keer dat iedereen boven de achttien jaar die dat wil, in juli een eerste prik moet hebben gehad. Van het Janssen-vaccin is maar één prik nodig, dus dat versnelt de boel. Van veel andere vaccins heb je twee prikken nodig, ook nog eens met een tussenpauze van een paar weken.

Vanavond geven premier Mark Rutte en De Jonge weer een persconferentie over corona en de versoepelingen.



Bevestigd: iedereen uit 1967 en 1968 die vanaf nú een vaccinatie-afspraak kan maken, ook zonder brief, krijgt Janssen. Dat betekent dus: slechts één prik. Je kunt ook snel terecht. Er komt veel Janssen aan in de leveringen. Afspraak maken kan op https://t.co/rEaTPAOdUG RT=lief — Kirsten Verdel (@locuta) May 22, 2021

Mensen uit 1974 en 1975 aan de beurt voor vaccinatie

Vanaf vandaag is er weer een nieuwe groep aan de beurt voor een vaccinatie: de mensen die in 1974 en 1975 zijn geboren. Zij kunnen een afspraak maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De prik wordt toegediend door de GGD, die inmiddels 136 priklocaties heeft. Genoemde groepen krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Zij kunnen vanaf komende woensdag ook de uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie per post verwachten. In 1974 en 1975 werden in Nederland in totaal meer dan 420.000 mensen geboren.