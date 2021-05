Grapperhaus: Cafés open, maar kijk Oranje op EK voetbal thuis

Kijk wedstrijden van Oranje op het EK voetbal thuis en niet op grote videoschermen in de cafés. Die oproep deed minister Ferd Grapperhaus gisteravond. Overigens wil de minister van Justitie en Veiligheid wel dat de cafés weer opengaan. De horeca mag klanten nu alleen op terrassen bedienen en vindt de woorden van de minister ‘raar’.

Grapperhaus deed zijn oproep na afloop van het Veiligheidsberaad. Hij is bang dat videoschermen te veel mensen aantrekken, waardoor de coronabesmettingen weer kunnen toenemen. Hij roept iedereen op verstandig te zijn.

‘Schermen tijdens Oranje op EK voetbal verbieden’

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet geadviseerd om één lijn te trekken voor heel het land en nergens televisieschermen toe te staan. Zowel binnen als buiten niet. Niet in de horeca en niet op marktpleinen. „De ervaring van eerdere EK’s en WK”s leert dat mensen voor de schermen samenklonteren. Dan wordt het te druk. Dan wordt de anderhalve meter-metermaatregel overtreden en dan heb je een ander probleem”, zegt voorzitter Hubert Bruls in een reactie.

Het kabinet hoopt dat in juni rond het EK de cafés en de restaurants weer open kunnen, maar Grapperhaus vindt het dan nog te vroeg voor „live-entertainment en videoschermen”. Het kan volgens Bruls zelfs zo zijn dat als Oranje de finale bereikt er dan wel schermen zijn toegestaan, omdat die wedstrijd in juli wordt gespeeld. „Dan is er misschien weer meer mogelijk.” Hij wil ook geen hordes mensen op pleinen omdat hierdoor de openbare orde in het gedrang kan komen. Bovendien verwacht hij dat de coronaregels dan massaal worden genegeerd.



KHN LOBBY UPDATE | Kabinet overweegt eerder te versoepelen, horeca binnen open vanaf 5 juni. En financieel steunpakket wordt mogelijk ook na 1 juli voortgezet; brief van kabinet deze week verwacht, waarin ook wordt ingegaan op schulden. Lees meer via https://t.co/gUkVp3Hrdy. pic.twitter.com/wrRUWLczb1 — KHN (@KHN) May 25, 2021

Grapperhaus wil cafés eerder openen

De minister sprak gisteren de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Een van de onderwerpen was stap 3 van het openingsplan. Hierin mag de horeca meer. Het kabinet wil deze stap vervroegen met een paar dagen. „Het onderscheid is soms zo moeilijk vast te stellen. Bovendien moeten mensen met een kroeg dan nog langer wachten.” Grapperhaus heeft daarom voorgesteld in stap 3 naast de restaurants ook de cafés te openen. Het kabinet besluit hier vrijdag over.

Als mensen niet in cafés naar de wedstrijden kunnen komen kijken dan dreigt een nieuwe financiële domper voor de horeca, zo waarschuwden horecaondernemers al eerder. Normaal gesproken zijn evenementen als het EK voetbal gouden tijden voor die ondernemer. Als mensen niet in de kroeg kijken betekent dat dat de cafés per wedstrijd al gauw duizenden euro’s aan extra omzet mislopen, zo wordt geschat.

‘Rare gedachte Grapperhaus over EK voetbal en cafés’

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de oproep van minister Grapperhaus om thuis de EK-voetbalwedstrijden te kijken in plaats van in de kroeg heel raar. „De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de besmettingen thuis plaatsvinden en niet in een gecontroleerde omgeving zoals de horeca. Met deze oproep laat de minister zien dat hij ver van de realiteit af staat”, aldus voorzitter van de branchevereniging Robèr Willemsen. Horecaondernemer Johan de Vos uit Breda roept de minister op het kijken van voetbalwedstrijden in de buitenlucht te faciliteren.

Volgens Willemsen laat de horeca alweer weken zien dat ze gasten veilig en verantwoord ontvangen. Dat wil niet zeggen dat de branche tevreden is met het alleen open stellen van de terrassen. De voorzitter verwacht dat de versoepelingen doorgezet zullen worden en in de veilige omgeving moeten mensen dan ook voetbal kunnen kijken. „We snappen dat dat niet in stampvolle zaken gaat waar mensen hossend doorheen gaan, maar georganiseerd moet dat gewoon goed gaan.”

Daarnaast is het voordat Oranje wellicht in een kwartfinale speelt alweer eind juni, zegt Willemsen. „Ik ga ervan uit dat de overheid doorgaat met vaccineren en als ze dat doet in het tempo waarin het kan, dan zou iedereen tegen die tijd zijn eerste prik gehad moeten hebben”, zegt hij.