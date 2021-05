Kaag over plots oranje reisadvies voor Griekse eilanden: ‘Vervelend’

Vanaf zondag gaat het reisadvies voor een aantal Griekse eilanden weer naar oranje. Demissionair minister Sigrid Kaag, die tijdelijk Buitenlandse Zaken waarneemt, begrijpt dat mensen „zich overvallen voelen” door dat besluit.

„Het is echt ontzettend vervelend. De situatie is nog best wel onzeker. In deze tijden lijkt het goed te gaan en dan valt het toch tegen”, zegt Kaag.



Vakantieplannen over de grens? Voor sommige landen geldt bij terugkomst een quarantaineplicht. Reis alleen naar groene of gele landen. Bekijk vóór het boeken het actuele reisadvies via 👉 https://t.co/z05vnybtoz #quarantaineplicht #wijsopreis pic.twitter.com/BFXco4yuln — Ministerie van VWS (@MinVWS) May 28, 2021

Reisadvies Griekse eilanden

Mensen die al naar de Griekse eilanden afgereisd zijn, doen er goed aan om contact op te nemen met hun reisorganisatie, volgens Kaag. Ben je zonder hulp van een reisorganisatie op vakantie naar de Griekse eilanden? Overweeg dan ook om terug naar huis te gaan. Volgens Kaag komt het advies „niet uit de lucht vallen” en is het wetenschappelijk onderbouwd. Het gaat volgens haar om een trend aan infecties, ook bij reizigers die zijn teruggekomen van deze eilanden. De minister hoopt dat het snel weer de goede kant op gaat. „Er wordt zorgvuldig naar gekeken en zo snel mogelijk weer aangepast, dat kan negatief zijn, maar ook positief.”

Het reisadvies voor de Zuid-Egeïsche eilanden, waaronder Kos, Mykonos en Rhodos, houdt in dat reizen naar deze eilanden vanaf zondag wordt afgeraden. Vanaf zondag moeten mensen die er al zijn, voor vertrek naar Nederland een negatieve test laten zien. Ook moeten zij bij thuiskomst in quarantaine. Buitenlandse Zaken baseert zijn reisadvies op het advies van het RIVM.

Op 15 mei kon er weer wat meer: het reisadvies voor een aantal landen sprong toen van oranje naar geel. Daar vielen ook veel Griekse eilanden onder. Destijds waren de coronacijfers in die gebieden positief genoeg. Maar de situatie is nu dus veranderd. Vorige week constateerde het RIVM echter dat de situatie verslechterde op de Zuid-Egeïsche eilanden.

Rhodos, Kos, Mykonos op oranje

Op dit moment verblijven er flink wat klanten van Nederlandse reisorganisaties op de Griekse eilanden. Zo zitten er 1200 TUI-klanten op Rhodos, Kos en Karpathos. Zij gaan hen naar huis brengen, maar het grootste gedeelte zal niet voor zondag terugreizen naar ons land.

Via Sunweb verblijven er op dit moment ruim 250 vakantiegangers op Rhodos en Kos. Zij kunnen op hun vakantiebestemming blijven, als ze dat willen. Maar als ze naar huis willen, zorgt Sunweb ervoor dat ze met de eerste beschikbare vlucht het eiland kunnen verlaten.



Het plan was om volgende week naar Rhodos te gaan, nu wordt het Portugal. Goed om te zien hoe flexibel luchtvaartmaatschappijen en accommodaties zijn. #vakantie — Isabel Mosk (@IsabelMosk) May 28, 2021

Geannuleerde vakanties

Er staan de komende tijd ook nog wat vakanties gepland naar de Griekse eilanden. TUI annuleert de vakantie van reizigers die binnenkort naar Rhodos, Kos of Karpathos zouden vertrekken. Zij krijgen hun geld terug. „Velen zouden het liefst toch op vakantie gaan. Wij zijn op dit moment druk bezig om ze een alternatief te kunnen bieden op een andere bestemming”, zegt een woordvoerster.

Bij Corendon staan voor de komende weken vakanties naar Kos of Rhodos gepland voor zo’n 2000 klanten. Zij worden allemaal gebeld, en krijgen de mogelijkheid om te boeken naar een andere bestemming of om hun vakantie te annuleren. „We zien dat vrijwel iedereen zin heeft om op vakantie te gaan en kiest voor een andere bestemming”, zegt een woordvoerster. Ibiza en Mallorca, maar ook Portugal en Curaçao zijn populaire alternatieve bestemmingen. „Wellicht dat we vaker gaan vliegen naar deze plekken met een geel reisadvies”, zegt Corendon.