Maximale celstraf voor man die zwangere vrouw ombracht en huis in brand stak

De 46-jarige Bashir K. is veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Het was ook de eis van het Openbaar Ministerie.

Bashir K. stak op 11 september 2019 zijn huis in Haarlem in brand, met een explosie tot gevolg. In de woning werd het levenloze lichaam gevonden van de vrouw van K. Volgens de veroordeelde had de vrouw zichzelf om het leven gebracht, maar dat kan volgens de rechtbank niet kloppen.

Relatieproblemen Bashir K.

De uit Afghanistan afkomstige man wurgde zijn vrouw, die zeven maanden zwanger was van hun vierde kind. Eerder op de dag zouden de twee ruzie hebben gehad. Ook zouden er al enige tijd relatieproblemen spelen.

Na het ombrengen van zijn vrouw, stak Bashir K. zijn woning in brand met benzine die hij anderhalf uur daarvoor in de buurt had getankt. Door het vuur ontstond een explosie en werd er daarmee grote schade aangebracht aan het appartementencomplex in Haarlem.

Brandwonden

De verdachte werd niet veel later aangehouden met brandgaten in zijn jas en brandwonden aan handen en voeten. Ook werden er in zijn auto benzineresten gevonden. De rechtbank acht het bewezen dat Bashir K. schuldig is, en veroordeelde hem tot 20 jaar gevangenisstraf.

‘Onherstelbaar leed’

Het was de hoogst mogelijke straf voor Bashir K. Hem wordt niet alleen de moord op zijn vrouw ten laste gelegd, maar ook de dood van hun ongeboren kind en brandstichting. Tevens weegt de rechtbank mee dat de andere kinderen van de man ‘onherstelbaar leed’ is aangebracht. De kinderen van destijds 2,6 en 9 „moeten ermee leven dat hun eigen vader hun moeder en ongeboren zusje heeft gedood”.

Bashir K. wilde niet meewerken aan een psychologisch onderzoek en er zijn geen aanwijzingen dat hij tijdens zijn daad minder toerekeningsvatbaar was. Daarom waren er ook geen verzachtende omstandigheden en is de geëiste 20 jaar celstraf ook de straf geworden.