Nederlandse Android-gebruikers kunnen deze week Clubhouse downloaden

Uit het niets was het ineens een hype: Clubhouse. Tegelijk was er slecht nieuws, de app is alleen beschikbaar voor iPhone-gebruikers. Tot deze week, de app is binnenkort ook voor Android-gebruikers te downloaden.

In tijden van sociale onthouding is er niets fijner dan een beetje interactie met anderen. De één doet aan videoborrels, de ander luistert aan de lopende band podcasts en sinds begin dit jaar babbelen we massaal via Clubhouse. In de app kun je een ‘room’ beginnen met andere gebruikers. Zet je deze kamer op openbaar, dan kan iedereen die jou volgt of de link heeft, meeluisteren. Je kunt de luisteraars ook mee laten praten.

Een soort live podcast, kroegavond en talkshow in één, dus. De app wordt voor uiteenlopende zaken gebruikt. Sectoren die stilliggen kunnen samen praten over de toekomst, Radio2-programma De Staat van Stasse heeft open redactievergaderingen gehouden via de app en verschillende experts op allerlei gebieden gebruiken de app om hun kennis te delen en vragen te beantwoorden.

Clubhouse ook voor Android

Er was alleen een groot nadeel: alleen iPhone-gebruikers konden de app downloaden. Ondanks de grote populariteit en de vele vragen om een uitnodiging, konden mensen met een andere telefoon de app niet gebruiken. Tot deze week. Een hele grote groep kan eindelijk meepraten, letterlijk. De app wordt deze week in Nederland uitgerold voor Android-gebruikers, meldt Tweakers.



Android rollout continues! 🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Japan, Brazil & Russia coming Tuesday

🇳🇬🇮🇳 Nigeria & India on Friday AM

🌐 Rest of world throughout the week, and available worldwide by Friday afternoon — Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

Vrijdagavond clubavond

Wil je weten waar deze hele hype over gaat? Zorg dan dat je mensen kent die de app al hebben. Het gaat namelijk om een bèta-versie. Je hebt een uitnodiging van een bestaande gebruiker om de app te kunnen gebruiken. Het is in elk geval verstandig je vrijdagavond vast te blokken: dan is de app in Nederlandse stores te downloaden.

Het lijkt er overigens wel op dat de hype een beetje voorbij is, het aantal downloads groeit niet echt meer. Clubhouse wil niet bekendmaken hoeveel Nederlandse gebruikers actief zijn op het platform. Misschien zweept de populariteit na de uitrol van Android weer een beetje op.

Ook zijn er ook al een aantal concurrenten bezig dezelfde markt te veroveren. Twitter, LinkedIn, Spotify, Facebook en Reddit werken allemaal aan eenzelfde service die ze aan hun medium willen toevoegen.