Verbod 3-MMC lost groot probleem met designerdrugs niet op

Designerdrug 3-MMC is door minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis officieel illegaal verklaard. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Andere vormen en kleine aanpassingen van de designerdrugs zijn een fluitje van een cent.

Het Trimbos-instituut en een woordvoerder van Blokhuis (Volksgezondheid) benadrukken dat zo’n verbod de boel niet oplost. Er zijn namelijk meerdere designerdrugs via het internet verkrijgbaar. Daarnaast maken slechts een paar aanpassingen in de chemische samenstelling de drug weer legaal. Zo „blijven we achter de feiten aanlopen”, zegt de woordvoerder van Blokhuis.

Drug 3-MMC populair onder jongeren

3-MMC is de vervanger van 4-MMC. Aan de naam is al te herkennen hoe makkelijk een kleine aanpassing zorgt voor een legale drug. 4-MMC werd in 2012 verboden. Laura Smit-Rigter werkt bij het Trimbos-instituut. Ze legt uit dat designerdrugs simpelweg op het internet te verkrijgen zijn onder ‘research chemical’. En nee, deze zijn niet verboden.

Dat het gebruik van 3-MMC problemen oplevert, klink al vaker dit jaar. De drug was gewoon legaal verkrijgbaar op het internet en in smartshops. Gebruikers kopen dit in pil-, poeder of kristalvorm en een gram kost zo’n 10 euro. Voornamelijk jongeren gebruiken de drugs. Het Trimbos-instituut meldt dat het gebruik in Oost-Nederland veel voorkomt.



Begrijp niet zo goed waarom alleen 3-mmc wordt verboden. Ze zouden alle designerdrugs moeten verbieden. Er is nog genoeg troep vrij verkrijgbaar op het internet. 3-mmc wordt straks 2-mmc of 5-mmc. Net als wat er gebeurd is met 4-mmc. Verbieden is ook niet de oplossing. — Janneke ☾ (@Onhelder) May 27, 2021

Verbod als ontmoedigingsbeleid

Het verbod dient als ontmoedigingsbeleid voor de drug. 3-MMC komt op lijst 2 van de Opiumwet, de minder gevaarlijke drugslijst dan lijst 1. Op lijst 1 staan namelijk drugs die een risico voor de volksgezondheid vormen. Over de gevaren van 3-MMC is nog niet genoeg bekend. Het verbod op 3-MMC komt voort uit het wetsvoorstel dat Blokhuis en Grapperhuis vorig jaar deden. Daarin stond dat bepaalde risicovolle stofgroepen strafbaar worden. Om zo een groep designerdrugs uit te sluiten. Het handhaven daarvan vraagt alleen veel van het kabinet.

Begin dit jaar overleed een Amsterdamse 14-jarige jongen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging in combinatie met 3-MMC.



#3-mmc word verboden. Goede zaak! Het enige wat ik ooit gebruikt heb is 27mc — Rob Kruitbosch (@robkruitbosch) May 27, 2021